Coritiba abusa dos erros, mas consegue o empate e a vaga

Werley corre para comemorar o gol de empate do Coritiba (foto: Reprodução/Sportv)

O Coritiba abusou dos erros individuais e esteve perto da eliminação na Copa do Brasil. No entanto, conseguiu empate em 1 a 1 com o Vitória da Conquista, nessa quarta-feira (dia 8) à noite, pela primeira fase da competição e garantiu a classificação. Em 2017, a competição tem regulamento diferente. O time com melhor posição no ranking da CBF joga como visitante, mas tem a vantagem do empate.

Na segunda fase, o Coritiba vai enfrentar o vencedor do duelo entre Ferroviária-SP e ASA.

Na partida dessa quarta-feira, o Coritiba cometeu vários erros graves. O atacante Kleber perdeu um pênalti e um gol feito em outro lance. O zagueiro Juninho colecionou falhas bizarras e chegou até a cometer um pênalti – não marcado pelo árbitro. O meia Galdezani, que era um dos melhores em campo, acabou expulso em lance infantil aos 20 minutos do 2º tempo. "A gente fez o jogo ficar difícil para a gente", resumiu Kleber. "Eu tive duas oportunidades que eu não poderia ter perdido", confessou.

ATUAÇÕES: Juninho e Kleber foram os piores do Coritiba na partida. Clique aqui para ver as notas para os jogadores.

TÉCNICO

O técnico Carpegiani completou 30 jogos no comando do Coritiba, com 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas.

JEJUM

O Coritiba não vence uma partida como visitante há mais de quatro meses. A última vitória longe do Couto foi sobre o Belgrano (2 a 1), pela Copa Sul-Americana, em 28 de setembro. Depois daquele jogo, foram 5 derrotas e 4 empates.

FATOR CAMPO

O Coxa tem um jejum de 20 jogos e 15 anos na Bahia. A última vez que venceu naquele estado foi em 2002, sobre o Bahia. Depois, foram 20 partidas lá, 9 derrotas e 11 empates.

ESCALAÇÃO

Os desfalques de Carpegiani eram o atacante Iago, o lateral-esquerdo William Matheus e os volantes Jonas e João Paulo, todos em recuperação no departamento médico. O técnico manteve o esquema tático 4-3-3. No meio-campo, Alan Santos era o único volante. Galdezani e Ruy jogaram como meias. No ataque, Filigrana e Rildo atuaram como pontas. Em relação ao clássico de domingo, as mudanças foram as entradas de Filigrana e Ruy nos lugares de Henrique Almeida e Tiago Real.

PRIMEIRO TEMPO

“Apesar da grama alta estamos jogando bem”, disse o atacante Kleber, no intervalo do jogo. O gramado dificultou a troca de passes rasteiros e forçou o Coritiba usar mais lançamentos. O time paranaense dominou o jogo e teve duas grandes chances para abrir o placar no 1º tempo. Aos 26, após boa jogada de Galdezani e Rildo, Kleber cabeceou fraco e o goleiro defendeu. Aos 33, Rildo sofreu pênalti. Kleber bateu no meio do gol e o goleiro salvou com os pés. A equipe baiana incomodou em arrancadas do lateral Fieta, mas pouco criou.

INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO

O Vitória fez duas substituições no intervalo e abriu o placar já aos 7 minutos. Todynho passou fácil por Juninho e tocou na saída de Wilson: 1 a 0. O Coxa quase empatou no minuto seguinte. Ruy deixou Rildon na cara do gol, mas ele chutou para fora. Aos 8, Neto Berola entrou no lugar de Filigrana. O time paranaense voltou a dominar o jogo e pressionou.

EXPULSÕES

Aos 20, Galdezani cometeu falta violenta. Ele já tinha amarelo, levou o segundo cartão e acabou expulso. Aos 22, Carpegiani fez uma troca de volantes: saiu Alan Santos e entrou Edinho. E tirou o lateral-esquerdo Carlinhos e colocou o atacante Henrique Almeida. Aos 23, Emílio, do Vitória, cometeu falta violenta, levou o segundo amarelo e acabou expulso.

EMPATE

O Coxa aumentou a pressão, sufocou o adversário e chegou ao empate aos 33. Ruy bateu escanteio e Werley fez de cabeça. Aos 35, a arbitragem ajudou o Coritiba. Juninho cometeu pênalti em Wander, mas o juiz ignorou o lance.

VITÓRIA DA CONQUISTA 1 x 1 CORITIBA

Vitória: Rodolfo; Fieta, Emílio, Lúcio e Maicon Costa; William Santos, Diego Aragão, Dionísio (Dinda), Kleber (Wander) e Kaká (Silvio); Todynho. Técnico: Eduardo Bahia.

Coritiba: Wilson; Werley, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos (Henrique Almeida); Alan Santos (Edinho), Galdezani e Ruy; Filigrana (Neto Berola), Rildo e Kleber. Técnico: Carpegiani

Gols: Todynho (7-2º) e Werley (33-2º)

Expulsões: Galdezani (20-2º), Emílio (23-2º)

Cartões amarelos: Emílio, Rodolfo (V). Galdezani, Ruy (C).

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Local: Estádio Lomanto Júnior, em Vitoria da Conquista (BA)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Depois de escanteio, a bola sobra na área para Kleber, do time baiano. Ele chuta fraco. Wilson segura.

11 – Wallisson Maia vê o goleiro adiantado e tenta de longe. A bola desvia e sai para escanteio.

17 – Filigrana cruza rasteiro. Ruy e Rildo ficam livres, na cara do gol. Os dois chutam a bola, ao mesmo tempo. A bola vai para fora.

26 – Rildo lança, Galdezani ajeita de cabeça e deixa Kleber na cara do gol. Ele cabeceia fraco e o goleiro espalma.

31 – Ruy toca para Rildo, que chuta rasteiro. O goleiro defende.

33 – Kleber lança. Rildo é derrubado na área pelo goleiro. Pênalti. Kleber bate no meio. O goleiro cai, mas salva com os pés.

44 – Fieta cai na área ao ser desarmado por Juninho e pede pênalti. Lance polêmico.

Segundo tempo

1 – Kaká passa por Juninho, entra na área e chuta para fora.

7 – Gol do Vitória. Kaká atropela Werley e toca para Todynho, que dribla Juninho e toca na saída de Wilson.

8 – Ruy colocad Rildo na cara do gol. Ele chuta para fora.

15 – Alan Santos chuta de longe. Rodolfo tira para escanteio, com os pés.

26 – Neto Berola cruza. Kleber domina livre na área e chuta fraco. O goleiro segura.

31 – Neto Berola chuta de fora da área. A bola passa perto.

33 – Gol do Coritiba. Ruy bate escanteio. Werley cabeceia para o chão.

35 – Juninho comete pênalti em Wander. O árbitro nada marca.