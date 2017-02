Incêndio atinge tradicional asilo de idosos em Curitiba

O asilo em chamas: sem informações sobre feridos (foto: João Carlos Frigério/Plantão 190)

O asilo São Vicente de Paulo, um dos mais tradicionais asilos de idosos de Curitiba, foi atingido por um incêndio na noite desta quarta-feira (8). O fogo teria começado na lavanderia e se espalhou pela propriedade. As informações são da Rede News 24 Horas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o asilo, localizado no Juvevê, e controlaram rapidamente as chamas. Alguns idosos precisaram receber atendimento médico. Não há informações sobre pessoas feridas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.