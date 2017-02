Fox prepara reality show sobre pedidos de casamento

Sob encomenda da Fox, para exibir ainda este ano no canal Fox Life, a Mixer deu início aos trabalhos do “Pedidos Incríveis”, um novo reality matrimonial, mas com características diferentes do “Fábrica de Casamentos”, que também vem por aí no SBT, a partir de 4 março. Embora os dois tenham como objetivo encaminhar as pessoas ao altar, neste outro, da TV paga, toda a armação se dará no inusitado do pedido, inabitual da forma de se encaminhar e acontecer. Quanto maior for a originalidade, melhor. E mais pontos contará. São inúmeras as histórias em cima desse assunto que já aconteceram no decorrer dos anos, algumas, inclusive, com direito a espaço em programas da TV. Num “Fantástico”, do ano passado, foi mostrado um desses no escurinho do cinema, com a namorada surpreendida pelo pedido na tela. É por aí que o “Pedidos Incríveis” pretende caminhar. A Mixer já deu início à pesquisa de personagens, mas ainda não definiu quem será o apresentador. Gravações em São Paulo.

TV Tudo

Invertida

Desde a semana passada, depois de mandar recuperar os antigos cenários, Silvio Santos deu ordens para iniciar a produção de um novo “Show do Milhão”. Desta vez com a apresentação da sua filha, Patrícia, e a participação de crianças.

Confusão na área

Assim como aconteceu com a “Casa dos Artistas”, criada à imagem e semelhança do “Big Brother”, o “Show do Milhão”, antigo e certamente este próximo, também foi concebido a partir do “Who wants to be a millionaire?”, formato comprado pela Globo para o programa do Luciano Huck. Com a maior das certezas, essa é mais uma confusão à vista.

Parecer da Sony

A Sony, dona do formato e representada no Brasil pela Floresta, empresa da Elisabetta Zenatti, por meio do seu jurídico, em Londres, cientificada do caso, já está realizando todos os estudos necessários. Só depois de concluída esta análise é que alguma providência poderá vir a ser tomada ou não.

Lado do SBT

Consultado, o SBT informa que o “Show do Milhão é um programa criado internamente, ou seja, trata-se de um formato próprio, sendo uma espécie de quiz show como outros tantos que existem desde os primórdios da televisão. O formato da Sony nada mais é do que mais um programa do gênero quiz show. Porém a mecânica é distinta do formato do SBT. Vale ressaltar, existe uma sinopse do formato ‘Show do Milhão’ devidamente registrada no escritório de direitos autorais da Biblioteca Nacional”.

Tem história

O “Show do Milhão”, desde o seu começo em 1999, sempre se colocou no meio de muita confusão. Jacques Glaz, morto em 2015, durante todo o resto da sua vida reclamou direitos do programa, inclusive levando antiga amiga, em favor da sua causa, a protestar na porta da casa de Silvio Santos em Celebration.

Marina Novelli





De volta

Depois da série “A Lei e o Crime”, Paula Jubé volta à Record para viver a serva Raquel, em “O Rico e Lázaro”. Substituta de “A Terra Prometida”, a novela estreia dia 14 de março.

Estão dentro

Globo, SporTV e Fox Sports são, até agora, as emissoras de TV confirmadas na transmissão da Copa do Mundo, na Rússia. Estamos a um ano da competição.

Estão fora

Band, Esporte Interativo e ESPN não têm, pelo menos até agora, presenças confirmadas. São casos que chamam atenção. O EI pelo poderio da Turner, Band e ESPN porque costumeiramente se fazem presentes.

Olha a besteira

Quem foi do “Balanço”, da Record, que botou no ar um vídeo que supostamente era o treinamento do motorista do Trump, dando cavalo de pau, ré, em alta velocidade e demais manobras arriscadas do gênero? Venderam como verdadeiro um jogo de corrida de Vídeo Game? O fim.

Globo/Mauricio Fidalgo





Homem da lei

Em “Os Dias Eram Assim”, supersérie da Globo com estreia em abril, Marco Ricca será o delegado Amaral. Linha-dura, ele terá estreitas relações com o empresário Arnaldo (Antônio Calloni), pai da protagonista Alice (Sophie Charlotte).

Bate – Rebate

Eriberto Leão entra em “A Lei do Amor” para formar um triângulo com Claudia Raia e Daniel Rocha.

Mário Bassei, diretor das rádios na Band, convocou duas reuniões com os funcionários da Bradesco FM na semana passada...

... Na última hora cancelou as duas.

A série “O Negócio” acaba de iniciar as gravações da sua quarta e última temporada...

... O elenco reúne nomes como Juliana Schalch, Rafaela Mandelli e Michelle Batista.

Band não vai colocar ninguém no lugar do Fernando Sugueno, que deixou a sua direção de programação, convidado pela Discovery...

... Aliás, programação na Band é um setor que, aos poucos, está deixando de existir...

... Só no final desta semana é que haverá alguma decisão do que irá ao ar na próxima...

... Já de algum tempo não existe planejamento de nada...

... Daí o “Simpsons” entrando pela manhã, tarde, noite e madrugada.

O “Bem Estar”, na Globo, vai falar nesta terça-feira sobre AVC(Acidente Vascular Cerebral)...

... Mariana Ferrão e Fernando Rocha conversam com o cardiologista Roberto Kalil Filho e o neurologista Ayrton Roberto Massaro.

C´est fini

Casagrande, Caio Ribeiro, Juninho e Ricardo Rocha já estão comentando jogos nas rádios Globo e CBN. Isto se tornará cada vez mais frequente, dependendo das escalas da Globo e SporTV. A ordem é otimizá-los ao máximo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!