Coritiba perde dois titulares para enfrentar o Foz

Edinho: provável titular contra o Foz (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba não terá o volante Alan Santos e o atacante Rildo neste sábado (dia 11) às 17 horas, quando recebe no Couto Pereira o Foz, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. O volante sofreu uma lesão muscular. O atacante ainda passará por exames. Os dois tiveram problemas com contusões na temporada 2016.

Rildo vinha jogando na ponta-esquerda, dentro do esquema tático 4-3-3 do técnico Carpegiani. As opções para essa posição são Filigrana e Neto Berola. Na ponta-direita, a novidade pode ser Iago, recuperado de lesão, ou Léo Santos. O titular dessa função tem sido Henrique Almeida.

Alan Santos atuou como volante nos dois últimos jogos. Aliás, foi o único da equipe com essa função. No 4-3-3 de Carpegiani, o meio-campo tem apenas um volante centralizado e dois meias ofensivos (Galdezani e Ruy desempenharam essa função contra o Vitória da Conquista).

Sem Alan Santos, Edinho deve ser o volante titular neste sábado.

A provável escalação para sábado é Wilson; Werley, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Edinho, Matheus Galdezani e Ruy; Filigrana (Neto Berola), Henrique Almeida (Léo Santos ou Iago) e Kleber.

OS CONVOCADOS PARA O JOGO

Goleiros: Bruno Brígido e Wilson

Defensores: Carlinhos, Geovane, Henrique, Juninho, Márcio, Walisson Maia e Werley

Meio campistas: Edinho, Fabrício, Kady, Matheus Galdezani, Ruy, Thiago Lopes, Tiago Real e Yan Sasse

Atacantes: Filigrana, Henrique Almeida, Iago, Kleber, Léo Santos e Neto Berola