Atlético leva gol no fim e perde para o Prudentópolis

Baiano (11) comemora o 1º gol do Prudentópolis: primeira derrota do Atlético no Estadual (foto: Reprodução / TV Globo)

O Atlético não conseguiu, de novo, vencer no Campeonato Paranaense 2017. Pior ainda, perdeu pela primeira vez, ao levar 2 a 1 do Prudentópolis na tarde deste domingo (12), em Prudentópolis. A partida era válida pela 4ª rodada do Estadual.

Como disputa também os mata-matas antes da fase de grupos da Libertadores, o Atlético vem usando um time reserva nas partidas do Estadual. Não foi diferente neste domingo. Nos jogos anteriores, o time da Capital também não conseguiu vencer: empatou com o Rio Branco (1 a 1) e com o PSTC (2 a 2).

TABELA

O Atlético tem um jogo a menos que os concorrentes. A partida contra o Toledo, pela 2ª rodada, foi adiada. Em três jogos, o time somou apenas 2 pontos. Está em 10º lugar, à frente apenas de PSTC (2 pontos e saldo de gols menor) e Foz (1 ponto).

O time volta a jogar pelo Estadual no próximo domingo (19), no clássico com o Coritiba, na Arena da Baixada. Antes disso, recebe o Capiatá (PAR), pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América. O primeiro duelo está marcado para as 21h45 de quarta-feira (15).

LUTO

Pouco antes da partida, o Atlético comunicou a morte do advogado Domingos Moro, de 57 anos. Neste domingo, ele foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro. As causas da morte ainda não foram divulgadas. “Reconhecido na justiça desportiva brasileira, Moro defendeu o Clube com maestria, inúmeras vezes, nos tribunais. Foi um admirável exemplo de ética e profissionalismo”, disse o clube.

ESCALAÇÕES

Desta vez, até o goleiro Weverton, que atuou nos dois jogos anteriores do Atlético, foi poupado. Diante do Prudentópolis, Santos foi o goleiro. E a zaga tinha uma formação inédita: Zé Ivaldo e Jacy. João Pedro, recuperado, voltava a jogar, bem como o atacante Luis Henrique, que estava suspenso. Douglas Coutinho, que retornou ao clube, reestreava. O time entrou no 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético teve dificuldades diante do Prudentópolis. Já o time da casa se defendia com eficiência e chegava à área adversária com mais frequência. Entre os 25 e os 30 minutos, contudo, o time da Capital teve quatro chances seguidas de marcar. Duas delas pararam no goleiro Edvaldo e as outras duas foram para fora. Foram praticamente as únicas oportunidades da equipe na etapa inicial. “A gente tem que acertar o último passe que o gol vai sair”, disse o atacante Crysan, na saída de campo.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético voltou sem mudanças na etapa final. E não mudou de postura: não conseguia atacar. Pagou por isso aos 7 minutos, quando Baiano aproveitou um cruzamento e finalizou duas vezes. Santos defendeu a primeira, mas não a segunda. E o time da casa abriu o placar. A partir daí, contudo, o Atlético passou a atacar. E, aos 13 minutos, chegou ao empate, com um pênalti convertido por Crysan.

Aos 15 minutos, o técnico do Atlético, Paulo Autuori, trocou dois jogadores de uma só vez: tirou o lateral Leo e o volante Rossetto (ambos tinham cartão amarelo) e colocou o lateral Gustavo Cascardo e o volante Renan Paulino. O time perdeu ímpeto. Aos 30, Iago entrou no lugar de Douglas Coutinho, numa última tentativa de dar mais gás ao time. Não deu certo. Para piorar, Jean Lucas chutou de longe e marcou o gol da vitória do Prudentópolis, aos 40 minutos.

PRUDENTÓPOLIS 2 x 1 ATLÉTICO

PRUDENTÓPOLIS

Edvaldo, Lito, Cesar Gaúcho, Diego Alemão e Fabinho; Fernando. Gomes, Jean Lucas (Lucas Lourenço), Cícero, Baiano (Raí) e Kairo (Mateus Oliveira); Wagner Libano. Técnico: Milton do Ó

ATLÉTICO

Santos; Léo (Gustavo Cascardo), Zé Ivaldo, Jacy e Nicolas; Luiz Otávio, Rossetto (Renan Paulino), Douglas Coutinho (Yago), João Pedro e Crysan; Luis Henrique. Técnico: Paulo Autuori

Gols: Baiano (7-2º), Crysan (11-2º), Jean Lucas (40-2º)

Cartões amarelos: Nicolas, Rossetto, Leo, César Gaúcho, Gustavo Cascardo

Árbitro: Rodolfo Toski Marques

Local: Estádio Newton Agiberti, em Prudentópolis, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

2 – Jean Lucas cruza e Baiano arremata, a zaga desvia para escanteio

9 – Kairo cruza e Jean Lucas domina e finaliza. Santos defende em dois tempos

15 – Cícero cobra falta de longe e manda à esquerda do gol

19 – Crysan recebe, domina, gira e chuta rasteiro, mas para fora

22 – Após cruzamento, Jacy afasta. Jean Lucas arrisca de fora da área e manda por cima do gol

25 – Nicolas cruza. A bola cai com Douglas Coutinho, que chuta. O goleiro defende no canto esquerdo. Coutinho pega a sobra e rola para João Pedro, que finaliza com perigo, mas para fora

28 – Cicero cobra falta rasteiro e manda para fora

29 – Luis Henrique entra na área, passa por dois e bate cruzado. Edvaldo defende. Coutinho pega o rebote e finaliza. A bola sai rente à trave

35 – Kairo chuta de longe. A bola desvia na zaga e fica com o goleiro

SEGUNDO TEMPO

6 – Luiz Otávio arrisca de longe e manda por cima

7 – Gol do Prudentópolis. Após cruzamento de Jean Lucas pela direita, Baiano finaliza. Santos defende e Baiano manda a sobra para dentro

8 – Crysan chuta cruzado. Luis Henrique se estica, mas não consegue completar

9 – Nicolas cruza e Zé Ivaldo cabeceia. A bola vai na rede por cima do gol

10 – Rossetto toca para Luis Henrique, que cai em disputa com Lito na área. O árbitro marca pênalti

11 – Gol do Atlético. Crysan cobra o pênalti no canto direito do goleiro

17 – Após cruzamento, Baiano cabeceia com perigo, mas por cima

22 – Nicolas tabela com Crysan e cruza. Luis Henrique raspa nela de cabeça, mas erra o alvo

38 – Jean Lucas cobra falta pela esquerda. Cesar Gaúcho cabeceia e Santos defende

40 – Gol do Prudentópolis. Jean Lucas arrisca de longe. A bola quica e o goleiro Santos não consegue defender