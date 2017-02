Atlético vai enfrentar time de veteranos

O time do Capiatá: média de 32 anos de idade (foto: Reprodução/Conmebol.com)

O Atlético Paranaense vai enfrentar um time de veteranos no próximo confronto na Copa Libertadores. O Deportivo Capiatá, adversário do jogo desta quarta-feira (dia 15) às 21h45 na Arena da Baixada, terá dez titulares com 29 ou mais anos de idade. O único “jovem” da equipe é o volante Alexis González, de 25 anos. A média dos 11 prováveis titulares é de 32 anos.

Como comparação, no último jogo pela Libertadores, contra o Millonarios, o Atlético utilizou 11 titulares com média de 29,6 anos. A média de idade de todos os atletas dos 20 clubes do Brasileirão 2016 foi de 25,9 anos. A equipe com menor média na primeira divisão de 2016 foi o próprio Atlético-PR, com 24,9 anos. As maiores foram o Santa Cruz, com 28,2, e o Atlético-MG, com 27,9.

Entre os veteranos titulares do Capiatá, o mais conhecido é o lateral Bonet, 39 anos, com 78 jogos pela seleção paraguaia. Outro é o versátil Julio Irrazábal, 36 anos, que defendeu o Vasco em 2010 e 2011.

O artilheiro do time paraguaio é o atacante Roberto Gamarra, 35 anos, que marcou três gols nos quatro jogos do Capiatá na Libertadores 2017. O jogador, de 1,76 m de altura, soma 22 gols nos últimos 44 jogos pelo clube.

A maioria dos titulares passou grande parte da carreira em clubes do Paraguai. Um dos poucos com sucesso no Exterior é o meia Eduardo Ledesma, 31 anos, com seis jogos pela seleção paraguaia e passagens pela LDU, do Equador, e pelo Lanús, da Argentina.

O técnico da equipe é o ex-volante Gavilán, 36 anos, que jogou por Internacional, Portuguesa, Flamengo, Grêmio, Independiente-ARG e Newcastle-ING.

Para chegar à vaga na Libertadores, o Capiatá terminou em quarto lugar no “agregado” do campeonato paraguaio, ou seja, as somas do Apertura e do Clausura de 2016. Nessa classificação geral, o time ficou atrás de Guaraní, Olimpia e Libertad. O tradicional Cerro Porteño terminou em quinto lugar nessa tabela.

Fundado em setembro de 2008, o Capiatá joga a Libertadores pela primeira vez. Na primeira fase, eliminou o Deportivo Táchira, da Venezuela. Venceu o jogo em casa por 1 a 0 e empatou fora em 0 a 0. Na segunda fase, pegou o Universitario, do Peru, e perdeu em casa por 3 a 1. Na volta, fora de casa, conseguiu uma virada sensacional e ganhou por 3 a 0.

A primeira façanha internacional do Capiatá foi em 2014, na Copa Sul-Americana. Eliminou o Danubio, do Uruguai, e o Caracas, da Venezuela, nas duas primeiras fases. Na terceira fase, só foi desclassificado nos pênaltis, pelo Boca Juniors, da Argentina.

Na atual temporada, o técnico Gavilan vem poupando os titulares nas partidas do campeonato nacional, que já teve duas rodadas. No último domingo, o Capiatá perdeu por 2 a 1 para o Libertad. Na primeira rodada, venceu o Nacional, por 1 a 0.

Para o jogo com o Atlético, nesta quarta-feira, o volante Alex González é dúvida. O volante Cristian Martínez, 33, está suspenso.



O CAPIATÁ

Provável time titular do Deportivo Capiatá

Bernardo Medina, 29 anos

Gustavo Noguera, 29 anos

Jorge Paredes, 31 anos

Néstor González, 30 anos

lateral Bonet, 39 anos

Alexis González, 25 anos

Eduardo Ledesma, 31 anos

Blas Irala, 33 anos

Luzardi, 34 anos

Julio Irrazábal, 36 anos

Roberto Gamarra, 35 anos

O ATLÉTICO

Provável time titular do Furacão

Weverton, 29 anos

Jonathan, 30 anos

Paulo André, 33 anos

Wanderson, 26 anos

Sidcley, 23 anos

Otávio, 22 anos

Lucho, 36 anos

Pablo, 24 anos

Carlos Alberto, 32 anos

Nikão, 24 anos

Grafite, 37 anos