Um novo ponto turístico da cidade

Entre os carros expostos está o simpático Mini Austin, do seriado Mr. Bean (foto: Luiz Costa)

Curitiba acaba de ganhar um novo ponto de interesse turístico: o Curitiba Antique Car. No local estão expostos 28 carros antigos de várias décadas diferentes, tão conservados que parecem recém-saídos da fábrica. Estão Rolls Royces, Ferrari, Mercedes, Ford... entre outras marcas que fizeram a história do automobilismo e, porque não, do design de carros. A sensação ao entrar nesse museu é de volta ao passado glorioso da indústria automotiva onde o conforto, espaço, acabamento e a potência do motor são completamente diferente do que encontramos nos carros atuais. Atualmente a entrada custa R$35 (adulto/ preço promocional) e R$25 (meia entrada).



Aberto ao público desde o mês passado, o Curitiba Antique Car foi oficialmente apresentado ao setor turístico nesta semana. Entre os convidados estava o prefeito Rafael Greca que, entusiasmado, anunciou que o local será em breve uma parada da Linha do Turismo (que percorre os principais pontos de interesse da cidade). Não é exagero. O museu tem um cuidado impressionante com o acervo que exibe e – em alguns aspectos – tem o profissionalismo de parques temáticos da Florida, nos Estados Unidos.



Ao todo, o Curitiba Antique Car conta com 28 carros, com destaque para os Cadillacs, Packards, Rolls Royces, uma Ferrari, um Mustang, o famoso MINI Austin (do seriado Mr. Bean) e um clássico modelo projetado por Henry Ford. Além disso, o espaço tem estátuas de cera de personagens como Elvis Presley, Michael Jackson, Abraham Lincoln e Arnold Schwarzenegger, um café contâiner com bar e cervejas especiais e uma loja de souvenirs com produtos da marca Curitiba Antique Car. “O Curitiba Antique Car é o resultado de uma busca criteriosa pelos melhores carros antigos levando em conta aspectos como apresentação, conservação, história e cultura”, explica Nilceia Oleinik, administradora do espaço.



O diretor de marketing do empreendimento, Fawez Tarbine, durante a apresentação do Curitiba Antique Car frisou que o espaço tem uma caraterística múltipla e pode atender desde uma família que queira passear e conhecer os carros até uma empresa que busque uma alternativa criativa para seus eventos. Ele explicou que essa iniciativa reflete a paixão dos amantes de carros antigos em um local aconchegante e que faz com que os visitantes percam a noção do tempo enquanto apreciam cada detalhe dos diversos modelos clássicos em exposição. “O Curitiba Antique Car foi projetado para contar a história e resgatar a cultura dos carros antigos, de uma forma didática e aliada à tecnologia e às experiências sensoriais”, conta.



Dentre as experiências sensoriais disponíveis para os visitantes estão videogames interativos e um cockpit no qual é possível usar óculos de realidade virtual e simular a pilotagem de alguns dos carros do acervo pelas pistas de corrida mais famosas do mundo. Além de oferecer uma experiência diferente, a ideia é que o espaço seja um ponto de encontro e lazer para as famílias. “Outro objetivo do Curitiba Antique Car é o de contribuir com a cultura da cidade, compartilhar conhecimentos da história mundial e mostrar para as novas gerações a importância da preservação da cultura”, acrescenta Nilceia. “O empreendimento é um espaço para você voltar ao passado e dirigir no futuro”, finaliza o diretor de marketing Fawez Tarbine.

SERVIÇO: Curitiba Antique Car (Avenida Manoel Ribas, 5026, Santa Felicidade).

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10 às 19h

Entradas: R$50 inteira* / R$25 meia *Fevereiro valor promocional de R$35



O bar molhado é um dos preferidos dos hóspedes





PÁSCOA COM DESCONTO EM FOZ

O Mabu Thermas Grand Resort (Rodovia das Cataratas, Km 3,2 – Foz do Iguaçu) preparou uma oferta especial para quem já está planejando o feriado de Páscoa. As reservas realizadas pelo site da Rede Mabu (www.hoteis mabu.com.br), até dia 1º de março, para o período de 13 a 16 de abril, garantem 15% de desconto nas diárias. No resort, a Páscoa será divertida com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo: oficina de chocolate da Tia Nastácia e oficina de artes; show de talentos; e muitas outras atividades lúdicas, recreativas e esportivas para toda a família. Para o período, de 13 a 16 de abril, as diárias são a partir de R$ 438 por pessoa, mais 5% de ISS, em apartamento duplo da categoria master (mínimo de três noites), com café da manhã no restaurante. Além disso, o Mabu Thermas oferece cortesia para duas crianças até 8 anos de idade no mesmo apartamento dos pais (mediante disponibilidade e capacidade). O desconto de 15% já está incluso na diária mencionada acima e é válido para reservas feitas até dia 1º de março pelo site.

SERVIÇO:

Telefone: 45 3521-2000

Site: www.hoteismabu.com.br

Twitter: twitter.com/hoteismabu

Facebook: www.facebook.com/hoteismabu

PRÉ-CARNAVAL NO RIO DE JANEIRO

Durante todo o mês de fevereiro acontecem os ensaios e esquentas para o Carnaval no Rio de Janeiro. O ponto alto são os ensaios técnicos das escolas de samba, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, conhecido também como Passarela do Samba. Para acompanhar as atrações com muito conforto, o Bourbon Barra Premium Residence (Av. Malibu, 1.355, Condomínio Mundo Novo, Barra da Tijuca - www.bourbon .com.br) oferece tarifas especiais. A unidade conta com diárias a partir de R$ 259 + 5% de taxas em apartamento Duplo Superior, para o período dos eventos. Todos os pacotes incluem café da manhã servido no restaurante, estacionamento e internet Wi-Fi. Localizado na Barra da Tijuca, possui acesso fácil e rápido a todos os pontos da cidade. O residencial fica próximo às praias da Barra e da Reserva. Para acesso mais rápido e fácil, oferece traslado por meio de balsa via Lagoa de Marapendi, um passeio em meio à natureza preservada que acaba na beira da praia. Além disso, está a poucos quilômetros do Centro de Convenções Rio Centro, da Cidade do Rock e dos Shoppings Rio Design e Barra Shopping. Reservas: (21) 3622-4600

