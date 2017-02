Atlético tem dois convocados para o Sul-Americano

Redação Bem Paraná, com site oficial do Atlético-PR

O meia Marcos Bahia (foto: Divulgação/CBF/Kin Saito)

O zagueiro Lucas Halter e o meia Marcos Bahia, do Atlético Paranaense, foram confirmados entre os 23 jogadores convocados para a disputa do Sul-Americano Sub-17. A lista foi divulgada nesta quinta-feira (16), pelo técnico da seleção brasileira sub-17, Carlos Amadeu.

A competição acontece no Chile, entre os dias 23 de fevereiro e 19 de março. A estreia da Seleção Brasileira será no dia 24 [sexta-feira], às 22h15 [horário de Brasília], diante do Peru, em Talca. Também compõem o Grupo B a Argentina, o Paraguai e a Venezuela.

Os três primeiros colocados se classificam para o hexagonal final. Desta etapa, saem os classificados para o Mundial da categoria.

OS 23 CONVOCADOS

Goleiros

Arthur Gazze - São Paulo

Gabriel Brazão - Cruzeiro

Lucas Alexandre - Vasco da Gama

Laterais

Wesley - Flamengo

Kazu - Coritiba

Weverson - São Paulo

Zagueiros

Lucas Halter - Atlético Paranaense

Matheus Stockl - Atlético-MG

Patrick - Flamengo

Rodrigo Guth - Coritiba

Vitor Eduardo - Palmeiras

Meio-campistas

Alan Souza - Palmeiras

Marcos Bahia - Atlético Paranaense

Rodrigo Nestor - São Paulo

Victor Bobsin - Grêmio

Victor Yan - Santos

Atacantes

Alerrandro - Atlético-MG

Brenner - São Paulo

Lincoln - Flamengo

Paulinho - Vasco da Gama

Vitinho - Corinthians

Vinicius Jr - Flamengo

Yuri Alberto - Santos