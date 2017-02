Coritiba recebe menos ingressos e ameaça processar o Atlético

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

16/02/17 às 18:17 - Atualizado às 19:09 Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

Torcida do Coritiba na Arena da Baixada, no clássico da 1ª fase do Paranaense de 2016 (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Coritiba divulgou nota nessa quinta-feira (dia 16) ameaçando processar o Atlético Paranaense. O motivo é a carga de ingressos para o clássico de domingo, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense. O clube alviverde afirmou que recebeu apenas metade dos bilhetes que tem direito.

“A diretoria administrativa do Coritiba Foot Ball Club informa que, da carga de ingressos solicitada junto ao Clube Atlético Paranaense para o Atle-Tiba deste fim de semana, apenas 2.300 ingressos foram confirmados para serem vendidos pelo Coritiba aos seus torcedores”, escreveu o clube, em nota oficial. “Até a publicação desta nota, o restante dos ingressos acordados, para totalizar 4.233, referentes a 10% de ocupação do Estádio Joaquim Américo, não foi enviado ao Coritiba”, explicou.

O clube prometeu processar o Atlético por descumprir o regulamento. “O Coritiba informa que, em defesa de seus sócios e torcedores, amparado em previsão legal e acordado anteriormente com o Clube Atlético Paranaense em reunião realizada no dia 13 de fevereiro, irá acionar os órgãos responsáveis (Tribunal de Justiça Desportiva, Federação Paranaense de Futebol, Procon e Ministério Público do Consumidor) com objetivo da cessão integral da carga previamente acordada”, disse a nota oficial.

Todos os 2.300 ingressos já foram vendidos, segundo o Coxa. “Na manhã desta quinta-feira (16), a quantidade foi disponibilizada aos sócios do Coritiba, em venda online, encerrando uma primeira fase de comercialização antes das 12 horas. Minutos depois, uma remessa de bilhetes que não tiveram suas compras aprovadas pelas administradoras de cartões de crédito voltou para a venda em uma segunda fase. Uma última fase aconteceu às 14h, encerrando a remessa em poucos minutos”, informou o clube.