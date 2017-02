Avenida Rui Barbosa terá bloqueios para obras por 60 dias

(foto: Silvio Ramos/PMSJP)

As obras de construção da nova galeria de águas pluviais na Vila Margarida, bairro Águas Belas, chegaram na etapa sob a Avenida Rui Barbosa, por esse motivo, nas próximas semanas os motoristas terão que utilizar o esquema de desvios ou procurar rotas alternativas durante o período de interdição.

A obra tem como objetivo evitar alagamentos na região, principalmente no período de chuvas, já que o local fica na bacia do Rio Ressaca e recebe águas pluviais que escoam de diversas regiões. A nova galeria tem 781 metros lineares e conta com tubos de até 2,20 metros de diâmetro. A obra começa na Rua André Moro, passa pela Rua Antônio Setim e termina no leito do Rio Ressaca, para onde a água da chuva será escoada. A obra está sendo realizada com recursos do Fundo Municipal de Saneamento, vinculado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, e deve ser concluída em até 60 dias.

Bloqueios:

Os bloqueios ocorrerão no período previsto entre os dias 16 de fevereiro a 15 de março na Av. Rui Barbosa entre as Ruas Antonio Setim e Israel de Andrade Pereira. A Avenida Rui Barbosa ficará bloqueada no trecho compreendido entre as ruas Harry Feeken e Rio Grande do Norte, conforme o seguinte cronograma:

De 16/02 a 15/03 – Bloqueio total da Avenida Rui Barbosa x Rua Harry Feeken – sentido Bairro-Centro. Os condutores deverão utilizar a Rua Harry Feeken e a Rua Almirante Alexandrino para contornar as obras.

De 17/02 a 22/02 – Bloqueio total da Avenida Rui Barbosa x Rua Rio Grande do Norte – sentido Centro-Bairro. Os condutores deverão utilizar a Rua Rio Grande do Norte (sentido único para o desvio), a Rua Paulo Schernner (sentido único para o desvio), a Rua Loanda (sentido único para o desvio), a Rua Castro Alves e a Rua Harry Feeken para contornar as obras.

De 22/02 a 15/03 – A Avenida Rui Barbosa ficará liberada com desvios para o fluxo no sentido Centro-Bairro.

Algumas vias em torno das obras serão liberadas somente para o trânsito local (em duplo sentido de circulação) enquanto ocorrerem os desvios, portanto motoristas devem redobrar a atenção.