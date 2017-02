Banda Eva faz show em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -No terceiro dia de festa em Salvador, o público foi bem fantasiado curtir o Furdunço. No entorno do circuito, um carrinho de som ambulante faz papel de trio elétrico e acompanha o bloquinho. A Banda Eva despontou na avenida por volta das 18h30 com um minitrio estilizado, a EvaNave. A banda toca sucessos como "Eva" FURTOS Até as 18h deste domingo (19), não houve registro de crimes graves no Furdunço, terceiro dia de festa em Salvador (BA). Apenas ocorrências leves, um furto e uma perda de documentos, foram registradas na 14° Delegacia Territorial (DT/Barra) e nos Postos Policiais Integrados (PPIs) Durante os três dias de festa, foram contabilizados 14 furtos, três roubos e quatro perdas de documentos.