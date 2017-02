MP-PR abre seleção para vagas de estágio em jornalismo

Estudantes de jornalismo interessados em atuar na Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná têm até o dia 10 de março para se inscreverem no processo seletivo que selecionará candidatos para duas vagas de estágio. Podem se inscrever os alunos que estejam cursando a partir do 3º ano ou 5º período.



As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no edital. Após o envio da ficha de inscrição, deve ser enviada para o e-mail informado (estagio.jornalismo@mppr.mp.br) a documentação necessária: cópia da cédula de identidade e do CPF e comprovante de matrícula atualizado compatível com o estágio pretendido.



A seleção ocorrerá em duas etapas. A prova escrita será aplicada no dia 14 de março, das 14h30 às 18 horas, na sede da Fundação Escola do Ministério Público (Rua XV de Novembro, 964, 5° andar) e os classificados serão submetidos a entrevista nos dias 21 e 22 de março, no mesmo local.



Os dois estagiários de graduação aprovados cumprirão quatro horas diárias (um no período matutino e outro no vespertino), de segunda a sexta-feira, e receberão bolsa-auxílio de R$ 940,00, além de R$ 148,00 de auxílio-transporte.



Os demais classificados formarão cadastro de reserva. As regras para participação no processo seletivo estão disponíveis no Edital disponível na página do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3250-4264.