Prefeitura promete reduzir filas de especialidades médicas em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba irá lançar amanhã (21/02) o Saúde Já, um conjunto de ações que visa diminuir o tempo de espera nas filas por exames, consultas e cirurgias de especialidades em Curitiba.



Com um investimento de R$ 10 milhões, o Saúde Já é uma ação continuada, que deve atender mais de 150 mil pessoas. O lançamento, que contará com a presença do prefeito Rafael Greca e do secretário municipal da Saúde João Carlos Baracho, acontecerá às 14h30 no Salão Brasil, na sede da Prefeitura.