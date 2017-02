Selena Gomez chega a 110 milhões de seguidores no Instagram e bate recorde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Selena Gomez chegou ao número inédito de 110 milhões de seguidores no Instagram. A cantora é a pessoa mais seguida na rede social desde o final de 2016, quando desbancou a também cantora Taylor Swift. Agora, a vantagem sobre a colega de profissão é grande: Taylor tem "apenas" 97,8 milhões de seguidores. Para comemorar o número alcançado, Selena fez uma postagem agradecendo seus seguidores. "Prometo que vou continuar apreciando e falando a verdade, mas, mais importante, cada um de vocês mudou minha vida. Eu estou muito agradecida". Selena já ostentou também o recorde de foto com mais curtidas. Uma imagem publicada em junho, na qual posava com uma garrafa de Coca-cola, conquistou 6,5 milhões de likes. Mas a imagem de Beyoncé grávida, publicada no início de fevereiro, superou essa marca, com 10,5 milhões de curtidas.