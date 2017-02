China inaugura maior ciclovia aérea do mundo

A ciclovia aérea, que está em fase de testes, oferece uma opção de viagem alternativa na cidade para reduzir o tráfego e a poluição do ar (foto: Divulgação)

A ciclovia suspensa mais longa do mundo foi inaugurada em janeiro na província de Xiamen, na China. Todo o conceito do projeto foi desenvolvido há cerca de oito anos por estudantes do ensino médio no concurso anual de Ciência e Tecnologia da Juventude da cidade de Xiamen.

A ciclovia aérea, que está em fase de testes, oferece uma opção de viagem alternativa na cidade para reduzir o tráfego e a poluição do ar.

O trajeto elevado é de quase oito quilômetros e corre abaixo do sistema elevado de BRT (Bus Rapid Transit) já existente na cidade. Ela possui 11 saídas para estações de metrô e ônibus. As bicicletas podem ser alugadas e devolvidas em diversos locais em toda a cidade.

A pista tem capacidade para atender até 2.000 bicicletas por hora e tem um limite de velocidade máximo de 24 quilômetros por hora. Os portões de acesso à ciclovia fecham automaticamente quando ela atinge sua capacidade total. A parte mais alta do percurso fica a quase 5 metros do chão.

Sanepar intensifica ações de preservação de mananciais

Para manter a qualidade da água dos rios, que servem de fonte de abastecimento para cidades da região Sudoeste, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai elaborar relatórios da situação das bacias de cada manancial. O trabalho será feito em parceria com as prefeituras municipais. Os relatórios vão sugerir ações conjuntas, entre os diversos usuários do manancial e o poder público. Espera-se que comportamentos incorretos sejam progressivamente eliminados.

A qualidade da água dos mananciais, segundo técnicos da Sanepar, pode ser comprometida pelas atividades econômicas da região, como indústria, agricultura e pecuária, que não estejam atentas aos cuidados com o ambiente em que atuam.

Selo Clima Paraná já foi entregue a 46 empresas

Mais sete empresas receberam, na última semana (15), o Selo Clima Paraná. A certificação é destinada a empresas instaladas no Estado e que fizeram seus inventários corporativos de emissões e aderiram ao registro público estadual de emissões de gases do efeito estufa. Ao todo, 46 empresas já receberam o Selo. Juntas, elas emitem mais de 2 milhões de toneladas de CO2 por ano, o que representa 15% das emissões da indústria paranaense.

Esta foi a primeira entrega de selos do ano às empresas que repassaram, voluntariamente, à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, dados de mitigação de gases do efeito estufa.

Holanda oferece bolsas para brasileiros em cursos sobre sustentabilidade

A Holanda, através do programa Orange Tulip Scholarship Brazil, está oferecendo 80 vagas para estudantes brasileiros, em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e MBA. Entre os cursos disponíveis existem diversos com foco em meio ambiente e sustentabilidade. O programa é voltado especialmente para estudantes brasileiros com excelência acadêmica. Todas as bolsas são para cursos ministrados em inglês e os benefícios podem chegar até $ 50.000 euros em anuidades mais ajuda de custo. As inscrições podem ser feitas até 01 de abril pelo site https://www.nesobrazil.org/bolsas-de-estudo/orange-tulip-scholarship/processo-de-candidatura