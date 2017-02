Feriado terá 51 mil embarques na Rodoviária de Curitiba

Cerca de 51 mil passageiros e 1.780 ônibus deixarão Curitiba durante o feriado Carnaval. O maior movimento esperado pela URBS (Urbanização de Curitiba S/A, que administra o Rodoferroviária) é na sexta-feira, dia 24, quando a previsão é de saída de 780 ônibus, com 24 mil passageiros. No sábado, dia 25, o movimento previsto é de saída de 610 coletivos, transportando 17,5 mil pessoas. O movimento continua domingo, quando 9,5 mil passageiros deixam a cidade em 390 ônibus.

O Litoral do Paraná é o destino de 40% dos viajantes no Carnaval, seguido das cidades litorâneas catarinenses, com 25% das preferências. A procura pelas cidades do interior do Paraná soma 17%, enquanto outros 12% viajam à capital paulista e cidades próximas.

A URBS já definiu o funcionamento do sistema de transporte urbano no período do Carnaval. No sábado e na segunda-feira, dias 25 e 27, os ônibus circulam cumprindo horários de sábado. No domingo e terça-feira, dias 26 e 28, cumprem tabela de domingos e feriados.