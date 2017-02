Curitiba 35ºC só aconteceu oito vezes, uma delas no último domingo

Capital deve ter, pelo menos, mais dez dias de calor intenso: pode até chover, mas tempo fica abafado (foto: Geraldo Bubiniak)

Que os últimos verões têm sido de muito calor em Curitiba, não se contesta. Mas sentir na pele uma temperatura de 35ºC e sensação térmica de 38ºC, já é diferente. Mas foi isso que aconteceu na tarde do domingo passado. Os 35ºC naquele dia também foi a maior desde o início do verão. Aliás, foi apenas a oitava vez na história das medições, iniciada em 1997, que ela ocorreu na Capital.

Essa temperatura, ou maior, é tão rara em terras — ou céus — curitibanos, que só foi registrada uma vez em 2012 e outras seis em 2014. E não se surpreenda se ela viér a se repetir nos próximos dias.

A previsão até o final do mês tem altas temperaturas. Hoje, por exemplo, ela deve chegar facilmente aos 31ºC e amanhã a previsão é de máxima de 32ºC. Mas basta alguma pequena variação — menos vento, menos nuvens — para que as estimativas subam.



E esse calorão não vai embora antes do Carnaval passar. Os termômetros devem ficar nas alturas pelo menos até o começo de março. Mesmo com a possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde de hoje em Curitiba, a tendência é de clima quente e abafado. Já de amanhã em diante, aumenta o risco das pancadas de chuva virem na forma de temporais, embora isolados.

O refresco deve acontecer apenas daqui dez dias. Segundo as previsões meteorológicas de longo prazo, a partir de 2 de março uma massa de ar mais resfriada ajuda a que as temperaturas máximas fiquem na casa dos 23ºC. Lembrando apenas que as previsões meteorológicas acabam influenciadas por outros fatores e, portanto, sujeitas a mudanças imprevistas. Pode ser que esfrie, mas também pode ficar mais quente ainda.