Cida Borghetti assume como governadora do Paraná

A vice-governadora Cida Borghetti assume a chefia do poder executivo como governadora em exercício, nesta quarta-feira (22). A transferência do cargo será automática devido à ausência do governador Beto Richa, que cumprirá agenda particular sem ônus para o Estado. Durante o período, a governadora em exercício participará de eventos oficiais e fará visitas técnicas aos municípios paranaenses.

Cida, que está na capital federal onde permanece até quarta-feira em função de compromissos no Escritório de Representação do Paraná em Brasília, estará em São Mateus do Sul, na quinta-feira, para a entrega de 62 casas populares, e em Campo Largo, na inauguração de complexo viário.

No mesmo dia, participa do encerramento da oficina do programa Criança Feliz, em Curitiba. O evento contará com a participação do Ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. A agenda segue com despachos internos no Palácio do Iguaçu. Cida permanece no cargo até dia 8 de março.