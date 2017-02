Números retratam Barrios como principal alternativa a Borja

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preterido durante a maior parte da Era Cuca e relegado ao posto de última opção no setor ofensivo no início de 2017, Lucas Barrios possui os números ao seu lado para se valorizar. Pelo menos neste início de temporada, o camisa 8 surge como a principal alternativa a Miguel Borja, badalado centroavante contratado para ocupar a função de maneira indiscutível. Mesmo com chances remotas em comparação aos dois concorrentes na atualidade –Willian e Alecsandro-, Barrios, autor de um gol na goleada por 4 a 0 sobre o Linense, no último domingo, demonstra uma eficiência superior às outras opções de Eduardo Baptista. Lucas Barrios soma apenas 73 minutos jogados na temporada. Além dos 28min jogados em Araraquara no final de semana passado, o argentino naturalizado paraguaio atuou meio-tempo em amistoso contra a Ponte Preta. Neste curto período são dois gols, número acima dos concorrentes. Barrios ainda supera os concorrentes no número de finalizações certas neste início do Paulista: duas contra uma de Willian e nenhuma de Alecsandro. Michel Bastos lidera este ranking com cinco, de acordo com dados do Footstats. Novo camisa 9 do Palmeiras para 2017, Alecsandro não balançou as redes nos 110min em que esteve em campo. O veterano centroavante iniciou o ano como titular no amistoso contra a Chapecoense, mas perdeu espaço desde a chegada de Willian. O 'Bigode', reforço contratado junto ao Cruzeiro, tem atuado como centroavante enquanto Baptista aguarda a regularização e inscrição de Borja no Paulista –o Palmeiras deve resolver estas duas pendências até o final desta semana; o colombiano ocuparia a vaga de Moisés no grupo do Estadual. Titular nas quatro rodadas do Paulista, Willian soma 332 minutos com a camisa do Palmeiras –o camisa 29 jogou 45min do amistoso contra a Ponte Preta. O primeiro gol pelo Palmeiras saiu diante do Linense no domingo passado, em tarde de atuação elogiada do atacante. Willian, quem mais atuou do trio, ainda soma uma assistência na competição, dada justamente no último domingo –Raphael Veiga aproveitou o passe para anotar o segundo gol palmeirense no duelo em Araraquara. Mesmo diante da eficiência demonstrada neste início de ano, Barrios despistou sobre o futuro. "Vamos ver [se o gol mudará o destino do atacante no clube]. A gente sabe que o mercado tem opções; não só eu, mas muitos jogadores com possibilidade de sair. Fico contente, porque como você falou, tem time interessado. Fiz as coisas bem no Palmeiras e as pessoas lembram", declarou o jogador, que possui os vencimentos pagos pela Crefisa.