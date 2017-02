Padilha é internado após apresentar problemas urinários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi internado no Hospital do Exército, em Brasília, na noite desta segunda-feira (20) após apresentar problemas de obstrução urinária. As informações são da Agência Brasil. De acordo com a assessoria de imprensa do ministro, a dificuldade para urinar foi provocada por uma hiperplasia prostática benigna, mas o quadro é estável. Padilha está em observação médica e deve ter alta na noite desta terça-feira (21) ou na quarta (22) pela manhã. Recentemente, o ministro, que tem 71 anos, foi internado por problemas de pressão.