Greca garante que Zombie Walk está mantida e será na Marechal

Mensagem do prefeito no Facebook: Greca garante que evento vai acontecer (foto: Reprodução/facebook)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), negou hoje que pretenda cancelar a Zombie Walk – marcha de “zumbis” que já virou tradição do Carnaval da cidade. Em nota publicada em sua conta no Facebook, Greca garante que o evento está mantido para o próximo domingo, e que ele será realizado na avenida Marechal Deodoro.

“#ZombieWalk sou fã. Não cancelei. O desfile está mantido na manhã de domingo de Carnaval”, afirmou o prefeito. “Vou sugerir inovação. Uso da passarela da Marechal - com som e infraestrutura. Amanhã vou receber representantes do evento”, explicou Greca.

Em nota divulgada no início da tarde de hoje, os organizadores da Zombie Walk anunciaram o cancelamento do evento, alegando que não teriam conseguido autorização da Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grande Porte (CAGE) da prefeitura. "É com muito pesar que a equipe ZOMBIE WALK CURITIBA informa seu público que o evento de 2017 não ocorrerá. Lutamos com todas as nossas forças para continuar o que para muitos já era uma tradição no carnaval da cidade de Curitiba. No entanto, a exemplo de diversos outros eventos vetados pela atual legislação, não obtivemos a autorização necessária para a realização.Lamentamos a postura intransigente da CAGE (Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grande Porte) que não nos concedeu uso de solo, com exigências muito além de nossas capacidades", dizia o comunicado da organização.