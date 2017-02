PM orienta como identificar uma nota de real falsa

O Carnaval vem aí e milhares de pessoas descem para as cidades litorâneas do Paraná para curtir as festas locais. Esta população, vinda de várias regiões do Estado e do Brasil, provoca maior circulação de dinheiro e chama a atenção de golpistas que aproveitam o fluxo intenso de público para distribuir notas falsas nos comércios e, dessa maneira, prejudicar os empreendedores. Por isso, a Polícia Militar orienta ao cidadão que adote medidas preventivas para evitar esse delito.

De acordo com o subcomandante do 9º Batalhão da PM e coordenador operacional do Verão Paraná 2016/2017, major César Kamakawa, é importante que a população colabore com a corporação fazendo denúncias de pessoas que sejam suspeitas de praticar este crime. “A PM está à disposição pelo telefone 190 para que consumidores e comerciantes locais denunciem qualquer suspeita de distribuição de nota falsa”, afirma. As mais falsificadas são as de maior valor.

O que observar na cédula

Para identificar se uma cédula é falsa ou não, o usuário deve verificar a marca d'água contra a luz, a imagem latente no canto esquerdo da nota e o símbolo das Armas Nacionais. As orientações abrangem as notas antigas, fabricadas até 1994 (Primeira Família), e as notas atuais, produzidas a partir de 2010 (Segunda Família)

As cédulas de R$ 50 e R$ 100 da Primeira Família (notas antigas) apresentam como marca d'água apenas a figura da República

As cédulas de R$ 5 e R$ 10 da Primeira Família (notas antigas) podem apresentar como marca d'água a figura da República ou a Bandeira Nacional. Já as notas de R$ 50,00 e R$ 100,00 (notas novas) da Segunda Família possuem a marca d’água da onça pintada e do peixe garoupa, respectivamente

A cédula de R$ 2 da Primeira Família apresenta como marca d'água apenas a figura da tartaruga marinha com o número 2

A cédula de R$ 20 da Primeira Família apresenta como marca d'água apenas a figura do mico-leão-dourado com o número 20

Ao movimentar a nota, na faixa à esquerda da frente da cédula, observa-se os seguintes efeitos — Na nota de R$ 50 da Segunda Família (notas novas), o número 50 e a palavra REAIS se alternam, a figura da onça fica colorida, e na folha aparecem diversas cores em movimento. Já na nota de R$100 da Segunda Família (notas novas), o número 100 e a palavra REAIS se alternam, a figura da garoupa fica colorida, e no coral aparecem diversas cores em movimento.

Pelo tato, você sente o relevo em algumas áreas da nota da Segunda Família (notas novas).

Na frente — Na legenda REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no numeral do canto inferior esquerdo, no numeral do canto superior direito (somente nas notas de R$ 50 e R$ 100), nas extremidades laterais da nota

No verso (somente nas notas de 20, 50 e 100 reais) — Na legenda BANCO CENTRAL DO BRASIL, na figura do animal, no numeral