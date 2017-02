Manoel é eliminado em paredão triplo do 'BBB'

Manoel: ele formava um casal na casa (foto: Divulgação / TV Globo)

O promotor de vendas Manoel, 23 anos, de Vitória (ES), foi o quarto eliminado do Big Brother Brasil 17. Nesta terça-feira (21), ela disputou o segundo paredão triplo do programa, contra a estudante Emilly, 20 anos, de Eldorado do Sul (RS), e a advogada Vivian, 23 anos, de Manaus (AM). No total, 57,45% dos votos dos internautas votaram pela eliminação do capixaba. As outras duas se mantiveram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

No segundo paredão triplo do programa, Manoel foi indicado pelo líder da semana, Pedro. Emilly e Vivian foram as duas mais votadas entre os participantes – a primeira recebeu seus votos e a segunda, três. No paredão, Vivian teve tão poucos votos que o apresentador Tiago Leifert anunciou que ela estava salva no bloco anterior à eliminação.

A eliminação acabou com um dos casais da casa. Manoel fazia par com Vivian. E Emilly, com o cirurgião gaúcho Marcos, de 37 anos. Além disso, Manoel e Emilly têm uma peculiaridade: para chegar ao programa, venceram disputas particulares contra seus irmãos gêmeos, Antônio e Mayla, respectivamente.

Dos três emparedados, Vivian é a única que já chegou a estar na berlinda. Na segunda semana, ela ganhou a disputa contra a bacharel em direito Mayara, 26 anos, de Belo Horizonte (MG). Os outros eliminados do programa foram a bailarina baiana Gabriela Flor (na 1ª semana) e o comerciante alagoano Luiz Felipe (na 3ª, também em um paredão triplo).