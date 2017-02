Janela fecha, e Vecchio continua no clube após proposta do Estudiantes

MARCELLO DE VICO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Emiliano Vecchio continuará no Santos, ao menos por enquanto. O jogador tinha proposta do Estudiantes, da Argentina, mas a janela de transferências do país fechou nesta terça-feira (21) e acabou impossibilitando a ida de Vecchio para o clube argentino. Emiliano Vecchio foi um pedido de Juan Sebastian Verón, que além de presidente do Estudiantes também vem ajudando o time dentro de campo. As negociações tiveram início ainda na semana passada. Segundo apurou a reportagem, o Santos queria R$ 600 mil pelo empréstimo, além do salário bancado pelo Estudiantes. A negociação se arrastou e, nesta terça-feira, foi encerrada, sem sucesso, por conta da janela. Com a negativa, o Santos deve buscar outro clube para Vecchio, que não está nos planos de Dorival Júnior para esta temporada. Com contrato até dezembro de 2019, o meia de 28 anos sequer foi inscrito no Campeonato Paulista. Contratado na metade de 2016 após passagem pelo Qatar, Emiliano Vecchio estreou com a camisa do Santos em julho, em jogo contra a Ponte Preta. Foram nove jogos no segundo semestre e nenhum gol marcado.