Ucrânia faz proposta de paz

O ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, enviou à Casa Branca um plano de paz para encerrar o conflito entre seu país e a Rússia, na mais nova tentativa de terceiros de influenciar as decisões de Washington. Yanukovych, que vive em um auto-imposto exílio na Rússiam fugiu do país em meio a protestos contra seu governo em 2014. Sua proposta chega em meio ao desmonte do cessar-fogo intermediado pela Europa para encerrar o conflito de três anos. A carta não deve ser levada a sério ou ter muita chance de sucesso, dizem analistas, uma vez que Yanukovych tem pouco apoio dentro de seu país e ainda menos credibilidade no Ocidente após fugir para Moscou, de onde emite declarações apoiando a política do Kremlin.