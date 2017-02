ONU debate conflitos

O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou na terça-feira um debate aberto sobre conflitos na Europa. No encontro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou que as duas grandes guerras que ocorreram no continente na primeira metade do século XX tiveram um papel decisivo na fundação das Nações Unidas e no Conselho, que “nasceu da convicção que tais conflitos podem e devem ser evitados”.

Segundo Guterres, nos últimos 70 anos os países da Europa têm estado na “linha de frente da prevenção de conflitos”. Para ele, “instituições europeias mostram eficácia em ligar países com mecanismos baseados em regras para resolver diferenças sem recorrer à violência”.