Ideb do ensino médio irá abranger todas as escolas públicas e privadas

PAULO SALDAÑA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A próxima edição do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) contará com notas de todas as escolas de ensino médio do país, incluindo públicas e particulares. Atualmente, o ensino médio não tem notas por escola. Só há um índice geral da etapa, por amostragem. O MEC (Ministério da Educação) anunciou pelas redes sociais nesta quinta-feira (23) que a avaliação de português e matemática -feita até hoje apenas por uma amostra de escolas- será ampliada para todas as escolas. Todos os alunos do 3º ano do ensino médio deverão fazer a avaliação federal neste ano. Dessa forma, será possível ter um Ideb de cada unidade, como já ocorre nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Ainda não há definição oficial, mas a Folha apurou que a divulgação do Ideb do ensino médio substitua a divulgação dos resultado por escola do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A divulgação de uma média por escola a partir da nota dos alunos no Enem sempre causou críticas de especialistas porque o exame não tem a função de avaliar a escola. A mudança ocorre após o governo Michel Temer (PMDB) conseguir aprovar a reforma do ensino médio. O MEC também planeja mudanças no Enem, tanto para cortar custos com a realização da prova como para adequar a prova ao previsto na nova estrutura do ensino médio. Ainda não há informações sobre custos para uma aplicação censitária da Prova Brasil (avaliação federal que compõe o Ideb). Além do desempenho na prova, o Ideb leva em conta taxas de aprovação escolar. A avaliação é realizada a cada dois anos.