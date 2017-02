Cyrela em dobro

CelsoPilati (foto: Divulgação)

Henrique Penteado Teixeira, gerente comercial da Cyrela em Curitiba., que até o final do mês de março, a construtora promove duas ações especiais que oferecem vantagens na compra de seus empreendimentos prontos para morar ou em estágio avançado de obras: o FGTS em Dobro e a Entrada em Dobro. Para os empreendimentos de alto padrão e luxo, a Cyrela duplica o valor de entrada oferecido pelo cliente. Além disso, a construtora ainda presenteia os novos proprietários com uma viagem para o Resort Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina. Já para os empreendimentos assinados pela Living Construtora — ideais para quem está buscando seu primeiro imóvel ou um investimento para o futuro — o FGTS do cliente vale o dobro no fechamento do negócio. “O mercado é cíclico e funciona seguindo a lógica oferta x demanda. Com as perspectivas de reaquecimento do setor, as oportunidades com as condições atuais de negociação e valores mais atrativos tendem a acabar. Por isso, a hora de adquirir um imóvel é agora”, revela Henrique Penteado Teixeira. Mais informações www.cyrela.com.br/pr e www.meuliving.com.br/pr ou pelo telefone (41) 3071-7865.

Nova posse na Associação Comercial do Paraná

Advogado Sérgio Rocha Pombo toma posse na Associação Comercial do Paraná. Um evento especial na sede da Associação Comercial do Paraná (ACP) marcou a posse do Conselho de Relações Trabalhistas (CRT) da associação. O advogado Sérgio Rocha Pombo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-Paraná e sócio do Marins Bertoldi Advogados Associados, é um dos nomes de destaque do conselho, responsável por analisar as tendências do mercado de trabalho, projetos de lei, atos administrativos, decisões judiciais, o movimento sindical e demais assuntos do âmbito trabalhista. Coordenado pelo advogado Rodrigo Fortunado Goulart, o conselho também será espaço de seminários, debates e workshops e vai reunir especialistas em Direito do Trabalho para estimular o diálogo entre o empresariado e os poderes constituídos no Brasil.

Balanço

* O Carnaval deste ano deve movimentar R$ 5,8 bilhões no turismo, de acordo com pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Além de gastos com passagem e hospedagem, muitos brasileiros também terão despesas extras com consumo tanto em bares e baladas, quanto em casa, com alimentação e bebidas. A sugestão para evitar o descontrole financeiro e o endividamento, é planejamento.

* Shark Tank Brasil – Negociando com Tubarões, a versão brasileira do reality de maior sucesso em todo mundo tem sua segunda temporada garantida no Canal Sony. Com estreia prevista para o primeiro semestre deste ano, o programa, que no país é produzido pela Floresta Produções em parceria com o Canal Sony, já está com inscrições abertas para os empreendedores brasileiros que buscam alavancar de vez seus negócios ou ideias de projetos em andamento e que necessitem de aporte financeiro para crescer. Na primeira temporada, ao longo de 16 episódios, o programa recebeu 64 empreendedores e desses, 22 convenceram pelo menos um dos Tubarões, somando um total de mais de seis milhões de reais investidos. As inscrições para a nova temporada podem ser feitas no endereço https://br.canalsony.com/programas/shark-tank-brasil/inscricoes.