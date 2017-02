Polícia Federal descarta incêndio criminoso na sede de Curitiba

Redação Bem Paraná com Blog Por Dentro da Lava Jato

(foto: Agência Brasil)

Um dos assuntos mais comentados na semana em Curitiba foi o princípio de incêndio que atingiu a superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida. O fogo começou por volta das 2h da madrugada de segunda-feira e logo foi controlado, segundo a corporação. Em tempos de Lava Jato, em que muitos boatos correm com uma velocidade incrível, a Polícia se apressou em acalmar os ânimos, informando que o material da operação não foi atingido (aparelhos eletrônicos, documentos, etc). Os presos da Lava Jato também não foram prejudicados pelo fogo (entre eles: Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro, Antônio Palocci).

