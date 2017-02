Estradas de SP devem ter trânsito mais intenso a partir desta noite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O retorno dos motoristas do feriado prolongado de Carnaval nas principais estradas paulistas começa a ficar mais intenso a partir do início da noite desta segunda-feira (27). Contudo, o maior fluxo deve ser registrado durante toda a terça e manhã de quarta. No sistema Anchieta-Imigrantes, a expectativa era de que 490 mil carros fossem em direção às praias do litoral paulista. A Ecovias, concessionária que administra o sistema, informou que 433 mil passaram pelas estradas até as 17h30 desta segunda. Cerca de 204 mil veículos já retornam para a capital paulista. A Ecovias afirma que o tráfego deve ficar mais intenso no início da noite desta segunda já que 228 mil carros devem retornar até Quarta-Feira de Cinzas. Na última hora, mais de 5.000 carros retornaram para São Paulo. O movimento também deve ficar mais intenso na rodovia Castello Branco, principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e o centro-oeste paulista. A CCR ViaOeste, concessionária que administra o sistema Castello Branco-Raposo Tavares, estimou em 780 mil número de carros que passariam pelo sistema no feriado. O rodízio de veículos em São Paulo está suspenso até a próxima quarta (1°). O rodízio, que vale desde 1997, será retomado na próxima quinta (2), com restrição aos carros com placas final 7 e 8 nos horários de pico (das 7h às 10h e das 17h e 20h).