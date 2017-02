Samba-enredo será o primeiro critério de desempate do Carnaval de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O samba-enredo será o critério de desempate na apuração do Grupo Especial das escolas de samba de São Paulo. O quesito será usado para o caso de duas agremiações somarem o mesmo número de pontos após a leitura de todas as notas. A regra foi definida pela Liga-SP (Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo) na tarde desta segunda-feira (27), com a presença de todos os presidentes ou representantes das 22 afiliadas da entidade. A leitura das notas seguirá a seguinte ordem: fantasia, bateria, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, harmonia, alegoria, evolução, enredo e samba-enredo. Caso persista o empate após o critério de desempante, a Liga passará para o segundo critério: enredo. O critério de desempate segue a ordem inversa da leitura das notas. Segundo a Liga, nenhuma escola de samba foi penalizada de acordo com o regulamento oficial do Carnaval de 2017. A apuração está marcada para esta terça (28), às 16h, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. O acesso será liberado apenas para imprensa, para os presidentes das agremiações e mais nove convidados indicados pelos presidentes. As duas escolas de samba do Grupo Especial com as menores pontuações serão rebaixadas para o Grupo de Acesso. Cada quesito foi avaliado por quatro jurados, que atribuíram notas de 8 a 10, com varição de 0,1. A menor nota será descartada. Caso alguém deixe de atribuir uma nota, o jurado será punido com perda de cachê, podendo inclusive ter de ressarcir a entidade pelos gastos, como passagens aéreas e hospedagem, entre outros. A punição foi incluída no contrato dos julgadores depois que, no ano passado, Dragões da Real e Império de Casa Verde deixaram de receber notas nos quesitos harmonia e evolução, respectivamente. Ainda assim, caso algum avaliador deixe de dar a nota a um quesito, será atribuída à agremiação a média aritmética das notas dadas pelos demais jurados. No caso de frações de até 0,05, as notas serão arredondas para baixo. E a partir de 0,06 para cima. Até o ano passado, a maior nota era repetida para compensar a falta. As cinco melhores escolas de samba do Grupo Especial e as duas melhores do Grupo de Acesso farão o desfile das campeã na próxima sexta (3), a partir das 22h.