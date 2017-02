Coritiba anuncia saída de Carpegiani do comando do time

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba anunciou na noite desta segunda-feira (27) a saída do técnico Paulo César Carpegiani do comando do clube. O auxiliar Rodrigo Carpegiani também deixou o cargo. A decisão foi debatida ao longo do dia pela diretoria do clube, que vai para o clássico Atletiba de quarta (1) às 20h (de Brasília) comandado pelos auxiliares Márcio Goiano e Pachequinho, membros da comissão permanente do clube. Pesou contra Carpegiani a eliminação do Coritiba na Copa do Brasil, diante do ASA-AL, em pleno Couto Pereira. Nos últimos dias, o ex-técnico argumentava publicamente que ainda estava carente de peças no elenco, mesmo as que já foram contratadas e ainda não puderam atuar, casos do atacante Rildo e do meia Anderson. Foi a segunda passagem de Carpegiani no Coritiba. Entre agosto de 2016 e esta segunda-feira, ele comandou o time em 31 jogos, com 10 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Procurado pela reportagem, Carpegiani preferiu não falar, alegando ainda estar absorvendo a mudança. No final do ano passado o treinador chegou a declarar que não renovaria contrato, mas acabou voltando atrás. Os dirigentes do Coritiba também não foram encontrados para comentar a mudança. A única declaração pública veio através da assessoria de imprensa do clube, com a nota publicada que confirmava a demissão, nas palavras do presidente Rogério Bacellar: "Foram meses de dedicação e profissionalismo que deixarão lições para o clube", resumiu em agradecimento. Ainda não há nomes cotados para o cargo vago.