Motoristas foram mais imprudentes neste feriado

Fiscalização na estrada: de olho na imprudência (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O feriadão de Carnaval terminou com mais acidentes e mortes nas rodovias paranaenses, em comparação com o ano passado. De acordo com o balanço divulgado ontem pela Polícia Militar do Paraná, foram registrados 133 acidentes com 132 feridos e 10 mortos, além de três atropelamentos neste feriado. No mesmo período do ano anterior, foram 127 acidentes, 129 feridos, sete mortos e três atropelamentos.

“Mesmo com o reforço de campanhas educativas e de conscientização em todo o Estado, observamos o aumento no número de acidentes e de óbitos, principalmente, nas rodovias estaduais, em comparação com 2016. Vamos intensificar ainda mais nossas fiscalizações”, disse o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, tenente-coronel Antônio Zanatta Neto.

Os policiais abordaram 29 condutores embriagados, dos quais 18 foram autuados e 11 presos. Foram feitos 1.468 testes etilométricos (teste do bafômetro) em todo o Paraná. A fiscalização do excesso de velocidade durante o feriado de Carnaval também foi intensificada e resultou em 6.599 imagens por radar. No feriado do ano anterior foram 8.964. Apesar de o número menor de imagens geradas em 2017, o número de infrações subiu.