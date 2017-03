Curitiba registra menos acidentes e mais mortes no trânsito

Acidentes de trânsito fazem parte do cotidiano das grandes cidades, e Curitiba não foge à regra. De acordo com o Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros (SYSBM-CCB), a Capital registra praticamente uma ocorrência por hora envolvendo os mais diversos meios de transporte (automóvel, motocicleta, caminhão, ônibus e bicicleta, além de atropelamentos). Em 2016 foram 7.918 registros, o que dá uma média de 22 casos por dia, com 23 feridos e aproximadamente um morto a cada 109 horas (quatro dias e meio).

Os números, que levam em consideração os acidentes de trânsito atendidos pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), revelam ainda que Curitiba conseguiu reduzir o índice de acidentes no ano que passou. Em 2015 haviam sido 8.617 ocorrências, 8,1% a mais do que em 2016. O número de vítimas feridas também caiu o mesmo percentual, passando de 9.321 para 8.564. O total de mortes, contudo, acabou subindo 12,5%, saltando de 72 para 81.

Entre os tipos de acidente mais comuns aparecem as colisões entre automóvel e motocicleta, com 2.818 ocorrências, seguido pelas colisões envolvendo automóveis (auto x auto), com 1.193 registros. Atropelamentos (991), queda de moto (738) e colisão contra anteparo (421) completam o top five dos acidentes mais registrados.

Já os acidentes que deixaram um maior número de pessoas mortas foram colisões entre automóveis e veículos (19 óbitos), atropelamentos (18), colisão contra anteparo (10), queda de veículo (5) e colisões entre automóvel e bicicleta (5).

ACIDENTES DE TRÂNSITO

2016

Ocorrências: 7.918

Feridos: 8.564

Mortes: 81

2015

Ocorrências: 8.617

Feridos: 9.321

Mortes: 72

Regional Bairro Novo: 618

Ganchinho: 52

Sítio Cercado: 473

Umbará: 93

Regional Boa Vista: 1.197

Abranches: 53

Atuba: 99

Bacacheri: 124

Bairro Alto: 190

Barreirinha: 79

Boa Vista: 129

Cachoeira: 19

Pilarzinho: 135

Santa Cândida: 177

São Lourenço: 58

Taboão: 4

Tarumã: 88

Tingui: 42

Regional Boqueirão: 967

Alto Boqueirão: 135

Boqueirão: 394

Hauer: 179

Xaxim: 259

Regional Cajuru: 355

Cajuru: 92

Capão da Imbuia: 33

Guabirotuba: 47

Jardim das Américas: 44

Uberaba: 139

Regional CIC: 709

Augusta: 9

Cidade Industrial: 700

Riviera: 0

São Miguel: 0

Regional Fazendinha-Portão: 860

Água Verde: 188

Fazendinha: 98

Guaíra: 49

Parolin: 101

Portão: 259

Santa Quitéria: 84

Seminário: 43

Vila Izabel: 38

Regional Matriz: 1.611

Ahú: 56

Alto da Glória: 26

Alto da XV: 90

Batel: 110

Bigorrilho: 123

Bom Retiro: 56

Cabral: 71

Capanema: 0

Centro: 374

Centro Cívico: 70

Cristo Rei: 35

Hugo Lange: 22

Jardim Botânico: 58

Jardim Social: 42

Juvevê: 53

Mercês: 115

Prado Velho: 73

Rebouças: 167

São Francisco: 70

Regional Pinheirinho: 688

Capão Raso: 167

Fanny: 54

Lindóia: 16

Novo Mundo: 110

Pinheirinho: 341

Regional Santa Felicidade: 596

Butiatuvinha: 21

Campina do Siqueira: 54

Campo Comprido: 110

Cascatinha: 9

Lamenha Pequena: 3

Mossunguê: 34

Orleans: 29

Santa Felicidade: 194

Santo Inácio: 34

São Braz: 76

São João: 6

Vila Sandra: 0

Vista Alegre: 26

Regional Tatuquara: 317

Campo de Santana: 61

Caximba: 11

Tatuquara: 245