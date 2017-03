Inauguração dos 18 buracos do Santa Mônica Clube de Campo

O Golfe, esporte gracioso, emocionante e que proporciona o contato com a natureza, ficará ainda mais desafiador para os golfistas paranaenses, pois no dia 4 de março, o Santa Mônica Clube de Campo inaugurará os 18 buracos do seu campo, com quase 7 mil jardas, que o elevará ao patamar de um dos maiores do Brasil e ao padrão internacional. Não somente a quantidade de buracos que foi aumentada, mas o nível técnico e o desenho do campo. Para celebrar este marco, será realizado a partir das 8 horas o Torneio Festivo (Trincas Scramble), que envolverá cerca de 90 golfistas, e às 14 horas, acontece a cerimônia oficial da inauguração, na Sede do Golfe. Além de duplicar a capacidade de atendimento, ele poderá sediar competições do padrão oficial.

O redesenho do campo de golfe contempla uma área de 30 alqueires foi elaborado por François Cazabon, que é golfista e árbitro internacional da Profissional Golfers Association – PGA, com participação nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, e é associado do Santa Mônica Clube de Campo. Segundo ele, o maior desafio foi mudar o sentido do campo e ver se tinha área para se realizar este trabalho, segundo as regras existentes. “Foram muitas horas de estudo, de Google Earth, para conseguirmos mudar o projeto”, destaca.

O golfe está entre os esportes mais praticados no Santa Mônica, modalidade está em desenvolvimento no Clube há mais de 20 anos. Foram muitas etapas para chegar à conclusão dos 18 buracos. A gestão atual, presidida por Aniceto Zanuzzo, há cinco anos, pegou o Campo de Golfe com 10 buracos e concentrou as atenções para que o projeto saísse do papel. De acordo com o presidente, a conclusão dos 18 buracos só é uma realidade hoje, porque o Clube fez uma permuta histórica em 1988, na Gestão do Presidente Omar Rachid Fatuch, com a União, de 51 alqueires, área onde se localiza o campo de golfe. “Sem essa área, não teríamos local para construir uma obra deste porte. Desde o Fatuch, cada gestão sucessiva, deu sua contribuição para que o esporte se desenvolvesse. Estamos muito felizes em entregar mais esta obra aos associados e aos golfistas de todo o Paraná. Disponibilizaremos um campo oficial para a prática do Golfe com 18 buracos e acesso asfaltado, com excelentes condições para sediar grandes competições, pois atende todos os requisitos da Confederação Brasileira de Golfe”, revela.

Novo Layout

O projeto inicial do campo foi redesenhado em 2010, na gestão do Diretor de Golfe Arnaldo da Costa, um trabalho realizado em equipe com a dupla François Cazabon e Julio Azevedo, profissional de Golfe que trabalha no Clube, que depois de muitas horas de estudos e caminhadas no local, deixaram o projeto mais enxuto, tornando o campo mais suave, com um melhor aproveitamento do relevo local, com menos descidas e subidas. O campo de Golfe moniquense é o mais longo do Estado e promete com os devidos acabamentos ser um dos os melhores do Paraná. Leva-se em média 4 horas para ser percorrido, falando em tempo de jogo. “Aproveitamos os nove buracos existentes (o lado nobre que nós chamamos) e também os desníveis do terreno. Especialmente os greens que é a parte mais cara e que já estavam prontos. Tínhamos plantas chaves que não poderíamos mexer e redesenhamos o que foi possível”, completa Julio.

De acordo com François, um fato interessante é que os buracos 1, 9 e 18 estão bem próximos da Sede do Golfe, permitindo que o golfista inicie e termine o seu jogo na frente dela. A beleza visual encanta os praticantes, que ao jogar passam por diversos locais que enchem os olhos, lagos, árvores e vista panorâmica da cidade.

Visibilidade no Esporte

Segundo o Presidente da Confederação Brasileira de Golfe, Euclides Gusi, construir um campo de golfe de 18 buracos é de extrema importância para o desenvolvimento do esporte no Brasil. “Este é um grande passo do Santa Mônica. As vantagens são imensas, com 18 buracos, o campo comporta muito mais jogadores simultaneamente. Os golfistas ganham mais nove desafios diferentes. Com esse padrão de campo, o Clube poderá sediar torneios com um maior número de competidores. O golfe brasileiro, apesar de ter mais de 100 anos, ainda é um bebê. Temos um potencial imenso para crescimento. A entrada do esporte nas Olimpíadas deu muita visibilidade, mas ainda há muito a se fazer. Certamente, iniciativas como a do Santa Mônica só ajudarão a desenvolver este esporte”, afirma.

INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE GOLFE

Data: Dia 4 de março de 2017 (Sábado)

Horários:

Torneio Festivo (trincas Scramble) – 8h – Shotgun

Inauguração oficial campo – 14h

Local: Sede do Golfe

O evento é voltado para associados, convidados e imprensa.

Vem aí a III Etapa do Iguassu Golf Tour

O Iguassu Falls Golf Club se prepara para a III Etapa do Iguassu Golf Tour no Wish Golf Resort. A Taça Dom Pedro será disputada no dia 12 de Março às 08h30, e será dividido em cinco categorias, 0-15, 15,1-25 e 25,1 a 36, sendo as duas primeiras no formato de strokeplay e a última em Stableford. Haverá também uma categoria 0-36 feminina e outra juvenil.

A programação do torneio inclui café da manhã, almoço buffet e premiação. O torneio contará com o apoio da GJP Hotels&Resorsl, Village Iguassu Golf Residence, e vai sortear diárias no Aquiraz Riviera em Fortaleza, Prodigy Alpenhaus em Gramado e Dom Pedro Palace em Lisboa, além de contar com prêmios especiais para longest drive e nearest to the pin.

Para mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo email golf@wishfozdoiguacu.com.br. Para reservas no hotel, basta acessar o site www.wishgolfresort.com.br.

Visite o site www.iguassufallsgolfclub.com.br

Clique aqui para conferir: Programa completo, cartaz do evento.

Pré-seletiva para World Amateur Golfers Championship acontece no Alphaville Graciosa Clube

Alphaville Graciosa Clube irá realizar em março a primeira das três seletivas internas que irão definir os seus campeões para representar o clube na final nacional do World Amateur Golfers Championship (WAGC) 2017, no Terras de São José, dia 29 de setembro. Os ganhadores das cinco categorias dessa seletiva nacional viajarão para defender o Brasil na final mundial do WAGC, na Malásia, com todas as despesas pagas, incluindo, passagens aéreas e hospedagem em hotel 5 estrelas.

O Clube ficou responsável pela pré classificação no estado do Paraná e Santa Catarina, sendo que, a primeira etapa acontecerá no dia 18 de março; a segunda em 24 de junho e a terceira, e última etapa em 02 de setembro. O Alphaville Graciosa Clube deverá contar com a participação de no mínimo 20 jogadores inscritos – quantos quiser por categoria. Para o WAGC, as categorias válidas são as de handicap índex até 5; de 5,1 a 10; de 10,1 a 15; de 15,1 a 20; e de 20,1 a 25. Como só o campeão da cada categoria, de cada clube, classifica-se para a final nacional, e há limite de 20 clubes participantes, quem chegar à decisão brasileira terá no máximo 19 adversários na disputa de uma vaga na equipe que fará esta incrível viagem internacional. A partir deste ano o WAGC passou a ser organizado pela Federação Paulista de Golfe (FPG), em parceria com a Golfe & Cia.

Para participar desta pré-classificação nacional é necessário entrar em contato com o clube no starter até o dia 9 de março, quinta-feira, pelo email: starter@clubealphaville.com.br ou via telefone (41) 3551-1389, falar com Edson, João ou Herbert. O custo para participar das 3 etapas é de R$400; para duas etapas R$300. Os jogadores que não são sócios do Alphaville Graciosa Clube e convidados de outros clubes deverão pagar um Green fee especial de R$150 por cada etapa.