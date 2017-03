Assembleia de motoristas e cobradores atrasa linhas da empresa Redentor

(foto: Divulgação)

Usuários do transporte coletivo da empresa Redentor foram surpreendidos na manhã desta segunda (6) por atrasos. É que motoristas e cobradores da empresa realizaram uma assembleia logo no início da manhã e, por isso, paralisaram as atividades por um período. Apesar de os trabalhadores já terem voltado às atividades, ainda há registro de atrasos.

Empresas de ônibus alegam ter prejuízo de R$ 1,3 bilhão

A empresa Redentor é responsável por linhas como Interbairros e Santa Cândida/Pinheirinho, além de outras linhas alimentadoras. A assembleia dos motoristas e cobradores definiu pela participação dos trabalhadores na campanha Todos Contra o Fim da Aposentadoria, com paralisação geral prevista para o dia 15 de março. A campanha é puxada pelas centrais sindicais e tem apoios de outros setores.

Durante a semana, trabalhadores de outras empresas de ônibus devem fazer assembleias do mesmo gênero.