No Fifa, Universidad Católica 2017 supera o Atlético 2016

(foto: Reprodução/Futhead)

O Universidad Católica, do Chile, tem melhores jogadores no game Fifa 17 que o Atlético Paranaense tinha no Fifa 16. Devido a um desentendimento relacionado a direitos autorais, os jogadores de clubes brasileiros não estão mais presentes na versão 2017 do jogo eletrônico, disponível para Xbox, Playstation e PC.

Com isso, a única comparação possível entre os dois times, que se enfrentam nesta terça-feira (dia 7), na Arena da Baixada, é com elencos de anos diferentes.

O elenco atual do Universidad de Chile possui 14 jogadores acima do nível 69. Esse nível é uma média de todos os 28 atributos do atleta (como finalização, passe, velocidade e desarme). O melhor do time é o argentino Buonanotte, com nível 76. Por ter se destacado nos últimos seis, ele ganhou uma versão melhor, com nível 78. E também entrou em uma das Seleções da Semana do Fifa (Team of The Week), recebendo uma versão especial, com nível 82. Clique aqui para ver a lista completa de jogadores do time chileno, no site Futhead.

Já o Atlético no Fifa 16 tinha apenas oito jogadores acima do nível 69. Clique aqui para ver a lista.

Como o time paranaense não está presente no Fifa 17, o Bem Paraná apresentou duas maneiras de montar uma equipe do Furacão no modo Fifa Ultimate Team. Clique aqui para ver.