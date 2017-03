Mitsubishi Outlander ganha novo motor 2.0 mais econômico

O visual ficou inalterado (foto: Divulgação)

O Mitsubishi New Outlander acaba de ganhar novidades na gama e nas opções mecânicas. O visual do modelo é o mesmo, as novidades começam na versão de entrada, com a adoção de um novo motor 2.0 a gasolina aspirado. Feito totalmente em alumínio, ele mantém exatamente a mesma potência de 160 cv de potência com o torque 20,1 kgfm de torque. O grande destaque deste novo motor, segundo a Mitsubishi, é o fato de ele ser 19,8% mais econômico do que o anterior. Entre os itens de série, o New Outlander passa a contar desde a versão de entrada com ar-condicionado de duas zonas, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, antena tipo barbatana de tubarão e barras de teto na cor prata. Também é novidade a função Eco Mode, que, como o nome sugere, ajuda a economizar combustível ao gerenciar a performance do veículo e o uso do ar-condicionado.

Disponível para os modelos equipados com os motores V6 3.0 ou 2.2 turbodiesel, ambos com câmbio automático de 6 marchas, o Full Technology Pack (FTP) inclui assistente de faróis que alterna automaticamente entre feixes baixos e altos em locais com pouca iluminação, dependendo da necessidade, e freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold.



Preços do Mitsubishi Outlander

2.0L – R$ 135.990

3.0 V6 – R$ 162.990

3.0 V6 Full Tecnology Pack

– R$ 175.990

2.2 Diesel – R$ 181.990

2.2 Diesel Full Tecnology Pack

– R$ 199.990