Novo Porsche 911 para estradas e pistas

Os preços do 911GT3 na Europa começam em 152.416 euros (foto: Divulgação)

A Porsche já havia anunciado que o 911 não teria motores aspirados na atual geração, mas voltou atrás e em Genebraq está apresentando o 911 GT3, com motor boxer de 6 cilindros aspirado de brutais (e naturais) 506 cv.

Desenvolvido para ser um Porsche de pista para as ruas. Em relação à aparência, o 911 GT3 não deixa dúvidas sobre seu objetivo. A dominante asa traseira de carbono reforça o fato das formas do carro esportivo serem determinadas pela aerodinâmica. A dianteira leve e o defletor da frente foram otimizados para permitir um fluxo de ar ainda melhor. O aperfeiçoamento aerodinâmico também fica evidente na traseira de baixo peso com aberturas para exaustão de ar e no novo difusor.

O motor é o 4.0 boxer de 6 cilindros contrapostos, sem turbo ou qualquer sobrealimentação, com poder de 506 cv e 46,7 kgfm de torque. Curiosamente, o câmbio manual de 6 marchas é um (interessante) opcional, já que, de série, o GT3 vem equipado com o PDK, de dupla embreagem e 7 marchas. O PDK leva vantagem na aceleração de 0 a 96 km/h (3,2 s contra 3,8 s), mas perde na velocidade máxima (315 km/h contra 317 km/h). Ambos estão equipados com eixo traseiro direcional, mas o manual é 16,7 kg mais leve.

O interior do novo esportivo de alta performance foi desenvolvido sob medida para a experiência de condução do 911 GT3. O volante GT bem esportivo com 360 mm de diâmetro tem origem no 918 Spyder. Tanto o condutor como o passageiro experimentam o dinamismo do carro acomodados em bancos Porsche Sports Plus com apoios laterais aperfeiçoados. A altura dos bancos e a inclinação dos encostos são ajustadas eletronicamente. Como o 911 GT3 é um modelo tradicionalmente bipos-to, as cavidades para assentos na traseira são cobertas.