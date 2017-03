Como montar o Paraná Clube no Fifa 17

(foto: Reprodução/Futhead)

O Fifa 17 não possui os jogadores dos clubes brasileiros no modo Fifa Ultimate Team - FUT. Nos modos Temporadas e Carreira, as equipes da primeira divisão nacional estão presentes, mas com atletas com nomes fictícios como Barnierie, Couteira e Cabrais. Apenas a camisa e o escudo dos times Série A Brasil estão presentes em todos os modos do Fifa.

No modo FUT, porém, é possível formar uma equipe com jogadores que já atuaram pelo Paraná Clube. Eles estão presentes em clubes de outros países. O FUT não tem a primeira divisão do Brasil, mas possui atletas de outras 39 ligas (entre elas, as 4 primeiras divisões da Inglaterra, as 2 primeiras da Espanha, da Alemanha, da Itália e da França). No total, são 15.215 jogadores de linha e 1.831 goleiros.

O Bem Paraná buscou nessas ligas atletas que já atuaram pelo Paraná e montou um time com os melhores por posição. No entanto, não foi encontrado no Fifa nenhum goleiro que já tenho atuado pelo Tricolor da Vila Capanema. A escalação, com os dez jogadores de linha, fica a seguinte:

Léo Matos (lateral-direito, nível 72) PAOK-GRE

Hilton (zagueiro, 79) Montpellier-FRA

Freire (zagueiro, 68) Chaves-POR

Wendell (lateral-esquerdo, 78) Bayer Leverkusen-ALE

Washington (meia central, 68) Nacional-POR

Giuliano (meia, 82) Zenit-RUS

Tiago Alves (meia-direita, 75) Al Hilal-ARA

Paulinho (ponta-esquerda, 72) BK Hacken-SUE

Kayke (atacante, 72) Yokohama-JAP

Adailton (atacante, 67) Jubilo Iwata-JAP

Clique aqui para ver essa equipe, no site Futhead.

O Bem Paraná também montou uma versão do Atlético-PR e uma do Coritiba para o FUT 17. Clique aqui para ver: Atlético-PR e Coritiba.

Outro jogador que já atuou pelo Paraná e está no Fifa 17 é o lateral-esquerdo Lucas Lima, nível 74, do Nantes, da França. Quando jogou na Vila Capanema, em 2011, era conhecido apenas por Lima. Na época, pertencia ao Internacional e estava emprestado. Outro é o meia-atacante Dieguinho, que aparece no Fifa como ponta-direita, nível 67, no Estoril, de Portugal.

Um “desfalque” importante para o Paraná é o meia Thiago Neves, revelado na base do clube. Hoje ele está no Cruzeiro e, quando o Fifa foi lançado, em setembro de 2016, defendia o Al Jazira, dos Emirados Árabes, outro país cuja liga não está presente no game.