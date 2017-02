Como montar o Coritiba no Fifa 17

(foto: Reprodução/Futhead)

O Fifa 17 não possui os jogadores dos clubes brasileiros no modo Fifa Ultimate Team - FUT. Nos modos Temporadas e Carreira, as equipes da primeira divisão nacional estão presentes, mas com atletas com nomes fictícios, com nomes como Barnierie, Couteira e Cabrais. Apenas a camisa e o escudo do Coritiba e dos demais times da Série A Brasil estão presentes em todos os modos do Fifa.

No modo FUT, porém, é possível formar uma equipe com jogadores que já atuaram pelo Coritiba. Eles estão presentes em outros clubes. O FUT não tem a primeira divisão do Brasil, mas possui atletas de outras 39 ligas (entre elas, as 4 primeiras divisões da Inglaterra, as 2 primeiras da Espanha, da Alemanha, da Itália e da França). No total, são 15.215 jogadores de linha e 1.831 goleiros.

O Bem Paraná buscou nessas ligas atletas que já atuaram pelo Coritiba e montou um time com os melhores por posição, sem considerar o quesito “entrosamento” (ou chemistry, para quem usa a versão em inglês). Nesse caso, a escalação do Coxa ficou a seguinte:

Artur Moraes (Goleiro, nível 74) Osmanlispor-TUR

Rafinha (Lateral-direito, 78) Bayern-ALE

Miranda (Zagueiro, 86) Inter-ITA

Douglão (Zagueiro, 77) Akhisar-TUR ou Kayserispor-TUR

Adriano (Lateral-esquerdo, 78) Besiktas-TUR

Juninho (Zagueiro, 73) Tigres UANL

Chico (Volante, 73) Antalyaspor-TUR

Marlos (Meia, 80) Shakhtar-UCR

Lucas Piazon (Meia, 74) Fulham-ENG

Bottinelli (Meia, 71) Gimnasia y Esgrima-ARG

Ruidiaz (Atacante, 73) Monarcas-MEX

Clique aqui para ver essa equipe, no site Futhead.

Quer fazer um Atletiba no Fifa 17? O Bem Paraná também montou uma versão do Atlético-PR. Clique aqui para ver.

Para formar uma equipe mais competitiva, o Bem Paraná incluiu no Coritiba o meia Lucas Piazon, que nunca jogou profissionalmente no clube paranaense, mas passou pelas categorias de base do Coxa. Outro improviso foi colocar como volante o zagueiro Juninho, revelado pelo Combate Barreirinha e que se destacou no Coritiba em 2002 e 2004. Tanto no Coxa como no Botafogo, Juninho chegou a atuar diversas vezes como volante.

Outros jogadores que já atuaram pelo Coritiba e estão no Fifa são os seguintes:

Felipe 72 (zagueiro) Hannover-ALE

Roni 69 (meia-esquerda) Adanaspor-TUR

Jajá 69 (atacante) Brugge-BEL

Dirceu 68 (zagueiro) Marítimo-POR

Rodrigo Ramos 67 (lateral-direito) Chicago Fire-EUA

Escudero 64 (lateral-esquerdo) Quilmes-ARG

Iberbia 65 (LB) Colón-ARG

O quesito entrosamento interfere no desempenho individual de cada jogador no Fifa (precisão dos passes e chutes, por exemplo) e também no coletivo (falhas na linha de impedimento e jogadores mal posicionados no ataque, por exemplo). Para conseguir entrosamento, os jogadores precisam ser da mesma liga ou do mesmo país. Nesse time do Coritiba mostrado aqui, há uma redução no entrosamento pelas presenças do peruano Rauldiaz e do argentino Botinelli. Os dois são de países e ligas diferentes dos demais atletas.