Municípios paranaenses recebem equipamentos e materiais esportivos

Prefeitos, vereadores, secretários e diretores de Esporte de 25 municípios estiveram em Curitiba nesta terça-feira (14) para acompanhar o repasse de equipamentos e materiais esportivos para as cidades que foram sedes dos Jogos Abertos e da Juventude em 2016. Os repasses são uma contrapartida do Governo aos municípios que prepararam as estruturas para receber as delegações de todo o Estado. Os prefeitos foram recebidos pelo secretário do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, que fez o anúncio dos investimentos do Governo.



Segundo o secretário, a boa relação entre as prefeituras e o governo estadual otimiza os investimentos na área do esporte. “Este repasse simboliza a parceria do Governo do Paraná com os municípios e também para mostrar a importância do esporte na vida das pessoas. É assim que o governo Beto Richa trabalha, com apoio dos municípios”.



O prefeito de Fazenda Rio Grande, Marcio Wozniack, reconheceu a importância da parceria entre o governo estadual e a administração municipal. “O secretário tem dado o suporte necessário. Em Fazenda Rio Grande organizamos o esporte por meio do futebol e conseguimos resultados muito positivos envolvendo a população. A cidade prosperou com a interação com a comunidade. Antes os moradores não se socializavam. Eles só residiam no nosso município para trabalhar em Curitiba”, disse Wozniack.



Já o prefeito de Campina da Lagoa, Milton Luiz Alves, argumenta que seu município apresentou desenvolvimento no esporte após ter as demandas atendidas. “Passamos para o secretário a realidade de nosso município. Não tínhamos nada relacionado ao esporte. Agora conseguimos investimentos importantes”.



O prefeito de Peabiru, Júlio Frare, está otimista com os investimentos. “É indispensável para a nossa juventude. Precisamos priorizar o esporte, a cultura e a educação para melhorar a formação”.



PRESENÇAS - Além de receber os investimentos, os prefeitos também conferiram a reforma do Ginásio do Tarumã, que será reinaugurado nos próximos dias, e a arena portátil multiuso. Além das lideranças municipais, também acompanharam o repasse dos investimentos os deputados estaduais Francisco Buhrer e Paulo Litro.



JOGOS - Os municípios que sediaram os jogos oficiais em 2016 foram Guaratuba, Fazenda Rio Grande, Ivaí, Castro, Assaí, Bandeirantes, Apucarana, Centenário do Sul, Rolândia, Sarandi, Francisco Alves, Altonia, Peabiru, Campina da Lagoa, Matelândia, Cafelândia, Dois Vizinhos, Coronel Vivida, São Mateus do Sul, Quedas do Iguaçu, Palotina, Missal, Ivaiporã, Lidianópolis e Paraíso do Norte.



Em 2017, o calendário oficial de jogos do Estado se inicia em maio, com os Jogos Escolares. As primeiras etapas dos Jogos Abertos acontecem em junho. Os Jogos da Juventude começam em julho.