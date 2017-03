Nas estatísticas da Libertadores, Atlético é o “patinho feio”

Autuori: no Grupo 4, Atlético é quem menos finaliza e que menos acerta o gol dos adversários (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense não é o “patinho feio” do Grupo 4 da Copa Libertadores apenas na opinião do técnico Paulo Autuori. As estatísticas oficiais da Conmebol, fornecidas pela Data Factory, também mostram o time paranaense abaixo de Flamengo, Universidad Católica e San Lorenzo.

Considerando apenas os dados das duas rodadas da fase de grupos, o Atlético fica abaixo dos outros três clubes em finalizações, em finalizações certas e em desarmes. De positivo, divide o primeiro lugar em precisão de passes com o Flamengo, com 88%.

Nos dois jogos pela fase de grupos, o Atlético somou 18 finalizações, ficando atrás do San Lorenzo (27), do Flamengo (26) e da Catolica (23).

Em finalizações certas, o time de Paulo Autuori só somou sete nessas duas partidas, ficando atrás da Catolica (12), do Flamengo (11) e do San Lorenzo (10).

Em desarmes, o melhor do grupo é a Catolica, com 57, seguido por Flamengo (30), San Lorenzo (26) e Atlético (22).

Na quarta-feira, logo após a vitória por 1 a 0 sobre o San Lorenzo, na Argentina, Paulo Autuori comentou sobre o grau de dificuldade do grupo. “Eu não quero vencer fácil. Eu quero vencer. Facilidade eu não espero em lugar nenhum, ainda mais contra equipes argentinas, equipes que não desistem nunca e são extremamente competitivas. O que nos queremos é crescer coletivamente. Esse grupo foi o eleito o grupo da morte e nós somos o patinho feio”, declarou.

ESTATÍSTICAS DO GRUPO 4

Considerando apenas as duas rodadas da fase de grupo

Atlético

18 finalizações

7 certas

1 na trave

10 para fora

22 desarmes

21 faltas cometidas

88% precisão nos passes

San Lorenzo

27 finalizações

10 certas

17 para fora

26 desarmes

27 faltas cometidas

82% precisão nos passes

Flamengo

26 finalizações

11 certas

3 na trave

12 para fora

30 desarmes

32 faltas cometidas

88% precisão nos passes

U.Catolica

23 finalizações

12 certas

11 para fora

57 desarmes

32 faltas cometidas

87% precisão nos passes