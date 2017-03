(foto: Divulgação/ Atlético-PR)

A vitória do Atlético-PR por 4 a 0 no duelo contra o Cascavel agradou ao auxiliar-técnico do clube, Bruno Pivetti. O profissional, que “substituiu” Paulo Autuori na entrevista coletiva pós-jogo, comentou que a equipe repetiu a boa atuação já vista em jogos anteriores, mas destacou que o grande diferencial foi o fato de os jogadores terem conseguido aproveitar as oportunidades;

“Realmente tivemos uma grande atuação hoje, a mesma atuação com e sem a bola que tivemos nos jogos anteriores, mas conseguimos aproveitar melhor as oportunidades criadas”, disse o auxiliar, destacando em seguida a homogeneidade do elenco atleticano, em especial com relação ao estilo de jogo do time titular e do time reserva. “O discurso é exatamente o mesmo que adotamos nas outras partidas que esse time jogou: uma equipe organizada, que joga como o time que está disputando a Libertadores, o que prova que temos uma equipe só, que joga da mesma forma independente da escalação”.

Ainda segundo Pivetti, o bom resultado no jogo de hoje, que era considerado um duelo de seis pontos para as duas equipes manterem vivo o sonho de chegarem ao mata-mata, é fruto do amadurecimento das jovens revelações atleticanas.

“Para ter o rendimento que tivemos hoje precisávamos expor os jogadores, e sabemos que os mais jovens oscilam. Mas é preciso dar a oportunidade para eles terem experiência”, disse o membro da comissão técnica, garantindo ainda que os jovens terão oportunidades no time principal ao longo do ano. “Eles fazem parte do grupo e todos vão ter oportunidade de jogar”.

Mais do que a vitória, contudo, o treinador tratou de exaltar o retorno do zagueiro Cleberson, que entrou em campo na segunda etapa e voltou a jogar após nove meses afastado dos gramados por conta de uma lesão. “Para mim, mais importante que a vitória foi o retorno do Cleberson. A gente sabe tudo que esse jogador passou tendo uma lesão grave, fazendo cirurgias. O retorno dele é mérito do clube enquanto instituição e ficamos muito contentes, até emocionados.”



MATHEUS ANJOS



Destaque da partida com dois gols marcados em pouco mais de 20 minutos em campo, o jovem Matheus Anjos foi elogiado pelo auxiliar-técnico Bruno Pivetti. Segundo ele, o jovem de 18 anos tem tudo para dar muitas alegrias à torcida atleticana.

“O Matheus é um jogador nascido em 1998, então ele é bem jovem. A nossa intenção é expor ele desde já para adquirir um nível bem positivo e quando tiver de se tornar o protagonista ele estará pronto. Ele precisa melhorar a questão da agressividade, da competitividade, mas isso só vem com o tempo. A falta que ele cobrou hoje, no nosso quarto gol, a prévia foi o treino de ontem, no qual conseguiu marcar quatro gols de falta de forma seguida. Com certeza tem um grande futuro tendo a cabeça no lugar, focado.”