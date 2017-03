Brasil goleia o Chile e fatura título do sul-americano Sub 17

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com sete vitórias e dois empates, a seleção brasileira Sub-17 ficou com o título do campeonato sul-americano da categoria. A confirmação do troféu veio após a vitória por 5 a 0 sobre o anfitrião Chile, neste domingo (19), em Rancagua. O Brasil terminou o hexagonal final com 13 pontos.

Tite treinará seleção brasileira com apenas 14 convocados nesta segunda

Os chilenos ficaram na vice-liderança, com 9 pontos ganhos. Os quatro primeiro classificados -Brasil, Chile, Paraguai e Colômbia- garantiram vaga no Mundial Sub-17. No mês passado, a seleção brasileiro Sub-20 fracassou e não garantiu vaga para o Mundial da categoria, o que culminou na demissão do treinador Rogério Micale.

Os gols da vitória deste domingo foram marcados por Paulinho, Alanzinho (3) e Lincoln. O destaque da competição foi o jovem Vinicius Júnior, atacante do Flamengo.