Greve de ônibus é suspensa por 24 horas em Curitiba

A greve de ônibus do transporte coletivo de Curitiba e Região Metropolitana foi suspensa por 24 horasa partir da manhã desta quarta-feira (22). A decisão foi tomada em assembleia nas garagens de Curitiba e Região Metropolitana logo cedo.

Segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc), a categoria aprovou ainda por ampla maioria a proposta de acordo formulada ontem pela desembargadora Marlene Suguimatsu, em audiência de conciliação, de 6% de reajuste salarial, R$ 400 de abono e R$ 575 de cartão alimentação. O que eles querem a mais são R$ 45 no cartão alimentação.

O Sindicato vai protocolar a proposta daqui a pouco, às 10 horas, no gabinete do prefeito Rafael Greca e no Palácio Iguaçu para o governador Beto Richa.

Conciliação entre motoristas e empresas fracassa pela segunda vez

Confira a nota do Sindimoc na íntegra:

Em assembleia hoje (22) cedo na porta das garagens de ônibus de Curitiba e Região Metropolitana, os motoristas e cobradores decidiram suspender a greve por 24 horas e dar uma carta de confiança para Prefeitura e empresários. Aprovaram, por ampla maioria, a proposta de acordo formulada ontem pela desembargadora Marlene Suguimatsu, em audiência de conciliação, de 6% de reajuste salarial, R$ 400 de abono e R$ 575 de cartão alimentação. Em comparação à oferta das empresas, a única diferença são R$ 45 a mais no cartão alimentação.



Hoje, trabalhadores aguardam retorno da Prefeitura e empresários sobre essa questão, na esperança de resolver definitivamente o problema. “Estamos confiando na boa vontade do prefeito municipal e dos empresários. O trabalhador já abriu mão de tudo o que poderia abrir. Lamentavelmente não chegaram a essa proposta ontem no Tribunal, não cedendo em absolutamente nada em relação à proposta anterior, mas confiamos que podem rever a questão e resolver o problema antes do julgamento, que levaria no mínimo mais dez dias”, afirma Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc.