Carga de mármore cai na pista e bloqueia BR-376

A pista sentido Santa Catarina da BR-376 foi momentaneamente bloqueada na manhã desta quinta (23) no quilômetro 650, em Tijucas do Sul (PR). Uma carga de mármore/granito caiu sobre a via. Às 8 horas, quando uma faixa foi liberada, a fila era de dois quilômetros.

Paraná tem mais acidentes graves e óbitos, apesar de redução no total de acidentes em 2016

As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).