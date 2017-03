Incêndio desaloja mais de 20 mil

Cerca de 20 mil pessoas tiveram de deixar suas casas na cidade de Balakliia, no leste da Ucrânia, devido a um incêndio de grandes proporções em uma unidade militar. O fogo consome um depósito de arsenal de armas e munições, conforme as autoridades locais.

O procurador-militar da Ucrânia, Anatolii Matios, afirmou que as chamas foram provocadas por um ato de sabotagem. Explosões foram ouvidas antes de o fogo se alastrar pelo local. O arsenal conta com armas de alto calibre e é um dos maiores da Ucrânia. A cidade tem menos de 30 mil moradores e fica próxima a Carcóvia, na fronteira com a Rússia. Próximo dali, nas regiões de Donetsk e Luhansk, tropas ucranianas vêm combatendo grupos separatistas liderados por russos. O conflito já provocou a morte de mais de 9,8 mil pessoas desde abril de 2014.