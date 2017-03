No Couto “vazio”, Coritiba vence o lanterna e garante vaga

Jogadores do Coritiba comemoram gol contra o PSTC (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba venceu por 2 a 0 o PSTC, nessa quinta-feira (dia 23) à noite, no Couto Pereira, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Coxa garantiu classificação para as quartas-de-final. Faltam duas rodadas para o final da primeira fase. O time da capital ainda vai enfrentar o Rio Branco (em casa) e o Londrina (fora).

Os oito primeiros da primeira fase avançam para as quartas de final. Os confrontos das quartas de final serão definidos conforme a posição na tabela: o 1º pega o 8º, o 2º enfrenta o 7º e assim por diante. Nas fases eliminatórias e na final, o mando de campo do jogo de volta será da equipe com melhor campanha (somando todas as fases anteriores).

O Coxa está em quarto lugar, com 17 pontos, atrás do líder Paraná (22 pontos), do Cianorte (19) e do J.Malucelli (18). Se a primeira fase terminasse hoje, o Coritiba pegaria nas quartas o Londrina, quinto colocado, com 12 pontos.

O PSTC, de Cornélio Procópio, é o lanterna da competição, com apenas cinco pontos.

O Couto Pereira recebeu apenas 3.848 pagantes – pior público do estádio em 2017. Antes, a pior marca havia sido registrada contra o Prudentópolis, com 4.813. Nessa quinta-feira, o jogo do Coritiba teve que concorrer com Brasil x Uruguai, pelas Eliminatórias, marcado para o mesmo horário.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

FATOR CAMPO

O Coritiba soma quatro vitórias, um empate e uma derrota no Couto Pereira em 2017. A única derrota foi para o ASA, pela Copa do Brasil.

TÉCNICO

Esse foi o quinto jogo do técnico Pachequinho no comando do time, que agora soma três vitórias, um empate e uma derrota.

ESCALAÇÃO

O Coritiba não tinha o atacante Kleber Gladiador, suspenso por cartões amarelos. Outros sete jogadores estavam em recuperação: os meias Ruy e Galdezani, os atacantes Rildo e Filigrana, o zagueiro Juninho e os volantes Jonas e João Paulo.

PRIMEIRO TEMPO

O lanterna PSTC adotou uma retranca no início e amarrou o jogo. O Coritiba adotou a paciência como estratégia e rodou a bola pelo campo à espera de uma brecha. Aos 24, Henrique Almeida chutou uma na trave. O gol veio aos 37 minutos. Neto Berola fez jogada individual e fez 1 a 0. Em seguida, aos 40, o Coxa marcou 2 a 0. Rodrigo Ramos cobrou lateral e Anderson, na área, chutou para o gol. Aos 42, Neto Berola acertou a trave, ao tentar encobrir o goleiro.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo teve ritmo mais lento e menos jogadas ofensivas. O Coritiba administrou a vantagem no placar e pouco se arriscou. Aos 27, saiu Iago e entrou Kady. Aos 28, Neto Berola foi substituído por Léo Santos. Aos 40, o meia Thiago Lopes entrou no lugar do atacante Henrique Almeida.

CORITIBA 2 x 0 PSTC

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Werley e William Matheus; Alan Santos, Edinho e Anderson; Neto Berola (Léo Santos), Iago (Kady) e Henrique Almeida (Thiago Lopes). Técnico: Pachequinho

PSTC: Vitor, Paulinho, Marcão, Lucas Trindade e Léo Costa; Carrer, Cleverson (Gian), Caxambu (Federico), Lima (Erick) e Carlos Henrique; Lucão. Técnico: Reginaldo Vital

Gols: Neto Berola (37-1º), Anderson (40-1º),

Cartões amarelos: Marcão, Cleverson (P). Rodrigo Ramos (C).

Árbitro: Marcos Vinícius Soares

Público: 3.848 pagantes (4.253 total)

Renda: R$ 82.735,00

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

11 – Falta. Iago cobra direto. O goleiro defende.

24 – Henrique Almeida recebe lançamento, invade a área e chuta. O goleiro desvia e a bola bate na trave.

30 – Falta. Iago cobra com perigo. A bola passa perto, ao lado.

37 – Gol do Coritiba. Neto Berola faz bela jogada individual e chuta no canto.

40 – Gol do Coritiba. Rodrigo Ramos cobra lateral. Anderson domina na área, tira a marcação e chuta. O goleiro falha.

42 – De longa distância, Neto Berola vê o goleiro adiantado e tenta por cobertura. A bola bate na trave.

Segundo tempo

21 – William Matheus lança. Iago domina e chuta para fora, perto.

27 – Lima cruza com perigo. Wilson defende.

32 – Falta. Marcão solta a bomba. Wilson defende.

36 – Anderson finaliza e Fabrício salva em cima da linha.