'Sou que nem a Dilma, que sofreu um impeachment injusto', diz Ilmar sobre punição no 'BBB 17'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ilmar é o novo líder do "BBB 17" (Globo). Ele e Marcos resistiram por 13 horas em cima de uma plataforma que simulava uma batedeira. Antes de deixar a disputa, o médico fez um pedido para o colega: "Promete que vai cuidar da Emilly se eu for embora?". O mato-grossense acenou positivamente e pediu para que seu filho também fosse cuidado por Marcos. A cena emotiva sucedeu momentos de distração. Durante a prova, Ilmar voltou a comentar a punição que recebeu por fazer uma pegadinha com Emilly, deixando-a sozinha no quarto da liderança. "Acho que fui o primeiro 'brother' a sofrer impeachment no 'BBB', será? Não lembro de nada disso ter acontecido antes. Sou que nem a Dilma, que sofreu um impeachment injusto", afirmou.